美國警告俄羅斯　勿轉移札波羅熱核電廠電力

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對此，美國警告俄羅斯不要將電力從該廠轉出。
美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「札波羅熱核電廠生產的電力合乎情理為烏克蘭所有，讓這座發電廠與烏克蘭電網切斷連接，並將電力轉移到其他占領區的任何企圖都令人無法接受。」
「任何國家都不該把核電廠變成戰區，我們反對俄羅斯將核電廠武器化，或將該廠電力轉移。」
國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）表示，烏克蘭已就與該電廠暫時中斷連接進行通報，「並且強調國際原子能總署組專家團進入該廠的迫切必要性」。
國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示：「我們承當不起繼續浪費時間，我決定未來幾天內親自率國際原子能總署代表團前往那座核電廠。」
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）敦促俄羅斯同意讓那座核電廠周圍成為非軍事區，並「允許國際原子能總署儘快前往，就安全性進行檢查」。
札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，開戰首週就被烏克蘭南部的俄軍占領，後來一直是戰事前線。
烏克蘭國家核電公司在Telegram上指出：「侵略者的行動導致札波羅熱核電廠與電網完全中斷連接，這是該廠首次發生這種情況。」
烏克蘭官員曾表示，他們認為俄羅斯占領那座核電廠是為了將電力轉移到2014年遭到俄羅斯兼併的克里米亞半島（Crimea）。
梅利托波爾巿（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）說：「札波羅熱州幾乎所有遭占據落的電力都被俄羅斯入侵者切斷。」（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1110826