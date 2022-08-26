中榮遠距照護中心今揭牌 陳適安：榮家偏鄉免舟車勞頓

台中榮民總醫院運用AIOT-5G技術，建構全國最大規模的遠距照護中心，配合營運戰情系統提供全方位遠距照護服務，讓榮民在榮家就可以獲得在地化優質、便捷的醫療照護服務，減少醫療後送情形，達成在地安老、居家安養目標。其中，腦中風中心運作以來，已成功救治14人，獲得到場退輔會主委馮世寬肯定。





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台中榮總照護中心，今日由馮世寬、立委院副院長蔡其昌、台中榮總院長陳適安共同揭牌。馮世寬表示，輔導會推動「金字塔計畫」，整合3所榮民總醫院、12所榮總分院及16所榮家保健組，藉由強化榮民三級醫療體系支援，落實國家分級醫療政策，讓榮民免舟車勞頓，就能即時獲得在地化優質、便捷醫療照護服務，尤以台中榮總遠距照護中心規模最大，做的非常好。





台中榮總陳適安院長表示，他上任後跨單位整合完成台中榮總、埔里分院和彰化榮家多點5G布建，推動退輔會「金字塔遠距計畫」遠距醫療，去年5月起陸續建構台中榮總埔里分院急性腦中風者遠距醫療，台中榮總嘉義分院心導管遠距醫療等。另外，遠距照護中心同時加入醫院營運管理系統，即時有效掌握病人流、門、急、住、手術、加護病房資源應用等資訊系統，快速回應和配置所需的住院、手術、加護病房等醫療需求，成效已見。





▲台中榮總遠距照護中心今揭牌，院長陳適安表示，往後榮家偏鄉在家即可獲得在地化優質便捷醫療照護，免舟車勞頓。（圖／中榮提供）

陳適安指出，台中榮總縝密規劃服務功能與空間整合，運用廣達遠距視訊會診QOCA atm平台以及個管QOCA apc個管平台，達擎環控傳輸系統，和5G通訊系統，正式成立遠距照護中心，今日舉行揭牌典禮，正式提供全方位遠距健康照護服務。





台中榮總急診部主任林子傑表示，台中榮總遠距照護中心整合急重症即時線上會診系統，一名雲林榮家榮民在假日晚間，透過線上會診處理傷口時，遠端醫師透過視訊醫療推車，AR智慧眼鏡與遠程協作平台等，發現這名榮民很喘，經提供緊急處置建議，協助患者查出罹患肺炎，並及時救治。





台中榮總遠距醫療照護中心主任陳怡如表示，中榮遠距照護中心運作已相當成熟，以腦中風團隊為例，去年五月至今已成功救治14人。對於新冠肺炎病人或隔離病人的照護更為即時，目前已運用到隔離病房及重症病房，未來希望推廣到更多場域，成為醫療常態。









