談民進黨「密室協商」提名內幕　鄭寶清委屈落淚

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談到民進黨提名機制，主持人問他為何沒參選資格？鄭寶清回答，「不知道，這就是危機」，他並回意當初到中央黨部時被告知「鄭文燦、鄭運鵬和林智堅協調好了，就是給林選」。鄭寶清說，哪有這個道理？連民調都不願意做，哪裡是公平的社會？怒批民進黨就是靠「密室協商」決定這次桃園選戰的人選。
鄭寶清是否脫黨參選，近來成為各界關注焦點，外傳他可能在明天就會宣布參選，他今天接受媒體專訪表示，現在還在「天人交戰」，是否參選最慢8月底前會決定。針對有名嘴指鄭曾公開表達副總統賴清德力挺他參選一事，鄭寶清強調「沒有，沒有這回事」，他說，他跟賴清德很熟，兩人有互動，但他從沒講過有誰支持他，結果現在還傳說民眾黨也支持他，「沒有這回事，都是媒體在亂說。」
主持人王淺秋追問，已經決定要參選到底了嗎？鄭寶清嘆氣表示「這就是兩難」，他說，自己對台灣民主有深厚感情，叫他現在離開民進黨，真的不捨，黨內很多同志也來跟他溝通不要參選，「從中央到地方都有」。王淺秋問到，民進黨已經不是當年的民進黨了？鄭寶清說，政黨得到人民的信賴就是建黨的精神跟核心價值，清廉、勤政、愛鄉土是所有政黨都應該要做到的。
鄭寶清說，希望大家要清楚這塊土地是我們賴以生存生長的地方，飛彈來了不會分顏色。鄭寶清最後語重心長表示，自己說的都是真心話，但就會被出征。
鄭寶清說，目前還沒有宣布參選，就已經開始面對抹黑造謠，說要查水表、讓他人格毀滅。有人說鄭寶清是故意要拉鄭的票，讓他落選。鄭寶清說，「都不是啊，我是很相信人民的智慧，人民就知道最後會決定選票的流向」，鄭寶清說，為什麼會棄保？棄保也不是隨機操作的，是人民決定的。鄭說灑狗血、戴帽子都不是台灣未來希望走的道路，希望這些愛台灣的人都不要再用1450出征了。講到激動處，鄭寶清眼眶泛紅，拿出面紙拭淚。