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Honda Taiwan 投入船外機事業！三款引擎供選擇，建議售價 32.9 萬元起

▲ Honda Taiwan 投入船外機事業！三款引擎供選擇，建議售價 32.9 萬元起
▲ Honda Taiwan 投入船外機事業！三款引擎供選擇，建議售價 32.9 萬元起

2GameSome - 有車賞

2022-08-26 18:55:00

過去八年內，台灣遊艇成長數目增加十倍，著眼此成長趨勢，Honda Taiwan 於 8 月 25 日宣布旗下的動力產品事業正式投入船外機事業，不同於傳統代理商銷售的方式，而是由 Honda Taiwan 直接引進，主要以 BF250DXDD、BF150DXDD 與BF90DK5XRTD 三款引擎為主，科技基礎皆以 Honda 汽車引擎而來，一如 Honda 於汽機車領域的好評，省油、大馬力、信賴性、耐久性同樣是 Honda 船外機的優勢。

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早從 1964 年就已開始投身船外機事業，Honda 堅持只研發生產四行程引擎，目的即是為了提升耐用度與環保價值，其中1998年所開發出的全球首台 90 匹馬力四行程的船外機 BF90，與同年推出的全球首台 130 馬力等級的四行程船外機 BF130，即是最佳印證。

Honda 船外機受到許多市場的愛用。
Honda 船外機受到許多市場的愛用。
Honda 船外機受到許多市場的愛用。
Honda 船外機受到許多市場的愛用。
2001 年更以北美 Odyssey 車型所搭載的 3.5L V6 引擎為基礎，開發出世界最大級距的四行程 225 匹馬力規格的 BF225 引擎。也因其優勢，讓 Honda 船外機廣受全球所採用。而此次所引進的 BF250DXDD（電控）、BF150DXDD（電控）與 BF90DK5XRTD（機械控制）三具引擎，BF250DXDD 源自 Honda 旗艦車款 Legend 所搭載的 3.5L V6 引擎，BF90DK5XRTD 則源自第三代 Fit 的 1.5L 四缸引擎。

BF250DXDD。
BF250DXDD。
BF250DXDD 源自 Honda 旗艦車款 Legend 所搭載的 3.5L V6 引擎科技基礎。
BF250DXDD 源自 Honda 旗艦車款 Legend 所搭載的 3.5L V6 引擎科技基礎。
BF90DK5XRTD。
BF90DK5XRTD。
兩具引擎皆導入 Honda 專屬的引擎技術，如可以讓引擎更省油的稀薄燃燒科技 ECOmo、提升加速表現的智能化技術，以及車迷朋友耳熟能詳的 VTEC 與 PGM-FI 等技術。

發表之際，也透過實際的體驗（試乘體驗全程皆有專業執照駕駛陪同與指導），展現 BF250DXDD 與 BF90DK5XRTD 兩具引擎的不同調性，但相同的優異動力輸出、靈敏的動力輸出反應一致，且運轉時讓人熟悉的運作聲浪，充分展現出 Honda 引擎製造的相承血脈，相信對於認同 Honda 所堅持的高動力低污染打造精神的業主而言，Honda 船外機會是相當優異的選擇。

發表當天也藉由實際的體驗，展現 Honda 船外機的動力優勢。
發表當天也藉由實際的體驗，展現 Honda 船外機的動力優勢。
建議售價

BF250DXDD：新台幣 61.7萬元。

BF150DXDD：新台幣 51.2萬元。

BF90DK5XRTD：新台幣 32.9 萬元。

註：建議售價皆為含稅，不包含部份配件（加油線、排檔線、油水分離器、方向機等）

雙色選擇。
雙色選擇。

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