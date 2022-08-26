▲ Honda Taiwan 投入船外機事業！三款引擎供選擇，建議售價 32.9 萬元起

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2001 年更以北美 Odyssey 車型所搭載的 3.5L V6 引擎為基礎，開發出世界最大級距的四行程 225 匹馬力規格的 BF225 引擎。也因其優勢，讓 Honda 船外機廣受全球所採用。而此次所引進的 BF250DXDD（電控）、BF150DXDD（電控）與 BF90DK5XRTD（機械控制）三具引擎，BF250DXDD 源自 Honda 旗艦車款 Legend 所搭載的 3.5L V6 引擎，BF90DK5XRTD 則源自第三代 Fit 的 1.5L 四缸引擎。
兩具引擎皆導入 Honda 專屬的引擎技術，如可以讓引擎更省油的稀薄燃燒科技 ECOmo、提升加速表現的智能化技術，以及車迷朋友耳熟能詳的 VTEC 與 PGM-FI 等技術。
發表之際，也透過實際的體驗（試乘體驗全程皆有專業執照駕駛陪同與指導），展現 BF250DXDD 與 BF90DK5XRTD 兩具引擎的不同調性，但相同的優異動力輸出、靈敏的動力輸出反應一致，且運轉時讓人熟悉的運作聲浪，充分展現出 Honda 引擎製造的相承血脈，相信對於認同 Honda 所堅持的高動力低污染打造精神的業主而言，Honda 船外機會是相當優異的選擇。
建議售價
BF250DXDD：新台幣 61.7萬元。
BF150DXDD：新台幣 51.2萬元。
BF90DK5XRTD：新台幣 32.9 萬元。
註：建議售價皆為含稅，不包含部份配件（加油線、排檔線、油水分離器、方向機等）