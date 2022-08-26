美女主播不藏了！「超兇渾圓曲線」全溢出 網嗨：狂放大
前美女主播、現任節目主持人蕭彤雯，入行多年，也以專業形象、甜美臉蛋和傲人身材，獲得不少觀眾喜愛。在2014年離開主播台後，在其他領域發展不錯，平時喜愛在社群平台分享日常生活的她，近日就到澎湖遊玩，更大方曬出比基尼辣照，讓人看得臉紅心跳的。
前美女主播蕭彤雯，在2014年離開主播台後，就朝著不同領域發展，更將電商經營的有聲有色，去年傳出罹患肺腺癌零期的她，所幸及時發現治療，動完手術後也恢復良好。身材姣好的她，也不吝嗇和粉絲分享美照，今（26）日她就在臉書曬出比基尼辣照，掀起不少討論。
蕭彤雯頂著艷陽，穿著粉色豹紋款式的比基尼，側躺在沙灘上，只見渾圓飽滿的上圍，像是快要「溢出來」，相當性感，更難以相信已是2寶媽的她，身材仍維持的不錯，前凸後翹的曲線，火辣指數直逼破表。
貼文一出，引來網友暴動直呼「這身材太強大」、「世界和平了」、「太美啦，羨慕姐的好身材」、「立刻按右鍵收藏」，網友熱烈的反應，也引來蕭彤雯幽默回應：「有放大的人自己舉手」，而這則留言也獲得1200多個讚，也讓網友笑稱「小孩子才放大，我們都直接右鍵了。」事實上，蕭彤雯的好身材已是眾所皆知，過去曾在播報氣象時，傲人上圍不小心遮掉地圖上的台灣，還獲得「側身遮台灣」的封號。