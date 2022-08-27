高雄亞灣區生態圈！靠新創打造智慧永續城市

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高雄市長陳其邁感謝中央在亞灣區超過100億元投資，吸引國際大廠及更多新創公司進駐，現在市府進一步推出亞灣2.0計畫，不僅提供辦公場所、工作機會，還有舒適的生活圈，從社會住宅、教育到在地生活完整落實各項服務。
陳其邁強調，此時投資高雄正對時，晚一步也許機會不再，並再次推薦006688方案，可提供業者租金優惠、員工薪資補貼、貸款利息補貼等，從智慧醫療、交通到智慧製造，在亞洲新灣區都可以找到屬於你的藍海。
陳其邁指出，高雄目前面臨數位轉型與零碳轉型，這對新創公司來說可謂商機，只要業者具有面對問題的決心和行動力，就可透過科技方式，提供最佳解決方案、產品及相關應用服務，而高雄市政府是大家最信賴的工作夥伴，未來將持續整合中央與地方資源，提供最即時、最有效率的服務。
陳其邁並指出，高雄市政府與國發會攜手合作，在亞洲新灣區打造一個最佳練兵場域，從雲端平台到系統整合，加上新創公司的蓬勃活力，形成最完整生態系統，提供觀念、商業模式及服務模式驗證，邀請大家選擇亞灣，投資高雄。
此一活動，現場集結超過200家新創團隊，近5成來自大南方在地團隊，共同在數位內容與體驗科技、行銷與新零售、創新與新商業、5G與AIoT、區塊鏈、綠色永續與生活風格餐飲等7大主題展區，展現創新能量。
另有CISCO、微軟、勤業眾信、中華開發、經濟部中小企業處、技術處、國科會等25個產官學單位共同參展，展現產業界與新創圈更加共融的緊密結合，期許為南台灣的創業能量找到更多對話的機會與可能。