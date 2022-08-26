「台中房思琪案」被害人逐一浮現　教育局今向檢方告發

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黃姓校長遭約談後意圖私下和解，轉而騷擾她的家人朋友，甚至暗示她的孩子將因此蒙上陰影。A小姐在市議員、人本教育基金會、律師、學者陪同下，17日開記者會公開此事，呼籲其他受害者勇敢站出來。人本教育基金會表示，被害者人數持續累積中，目前已有A小姐的學姐、學妹與基金會聯絡。
教育局長楊振昇表示，教育局今年4月接獲檢舉後，隨即交由17人組成的市府「性別平等教育委員會」行政調查中。22日黃男再次遭檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規定辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況。且A小姐在記者會曾聲明，教育局在整個過程「盡心盡力依法進行調查、對我與證人的身分進行保密，更以公文發函、電話聯繫等管道，試圖阻止黃師騷擾我們」。
教育局24日進一步以專案提供「狼師檢舉專線」04-25260040，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心、強調檢舉人資料絕對受到保密。對於人本教育基金會指出現第3位受害者，楊振昇表示，教育局目前尚未接獲，但已主動擴大處理層面，上午先行依《刑事訴訟法》第241條主動告發請地檢署偵辦，教育局也將擴大調查黃男所教過的所有學生，希望透過司法專業調查及教育局全面調查，找出疑似的潛在受害者。
調查期間，黃姓校長曾提出退休申請，教育局已暫緩處理，要求他回任教師、留職停薪接受調查。楊振昇強調，不論當事人職務或身分如何轉換，如有違法一定嚴懲重辦，絕不放縱任何一件校園性侵案。
人本表示，已完成第3位受害者的訪談，正在說服她送案。對於教育局今向檢方告發一事，人本表示無法理解教育局的作法，正是因為已過法律追訴期，被害人才循行政程序檢舉，人本希望透過立委推動修法，才能根本解套。對於教育局將擴大調查黃男所教過的所有學生，人本提醒，黃男不僅是資優班數學老師，也是台中的補教界名師，所謂學生應不單指校園內的師生關係。