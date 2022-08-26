企業力挺瑪利亞「快樂襪」 捐贈 2 千雙向醫護人員致敬

瑪利亞基金會為提供身心障礙者工作機會，七月初發動 Merry Young 快樂襪「消費者買一雙 企業捐一雙挺醫護」活動， CONI 康倪化妝品公司率先響應，臺中市醫師公會加碼跟進，今日合計捐出 2000 千雙快樂襪，以實際行動向疫情期間辛勞的醫護人員致敬，希望號召更多人響應穿好襪做好事，為身障者創造就業機會。

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CONI 康倪化妝品林燕雪董事長表示，快樂襪是回收再利用寶特瓶織製的，不但具有環保概念，每一雙襪子五彩繽紛圖案，更是基金會收容的身心障礙孩子創作的，孩子們奮力向上精神值得肯定，除了響應「買一雙捐一雙」公益行動，消費者累計買一千雙，康倪相對捐贈一千雙挺醫護人員外，另加贈「三入高級保養試用包」，讓長期戴口罩的醫護人員，皮膚也能得到好的保養。

台中市醫師公會陳文侯理事長，對於康倪化妝品公司熱心公益，以實際行動力挺醫護人員很感動，決定再加碼捐贈 1000 雙，讓挺醫護行動達到 2000 雙。他並說，社會愛心捐贈快樂襪，讓醫護人員「穿在腳上，暖在心頭」。

陳文候指出，這項活動最大意義是支持瑪利亞基金會，對於重度身心障礙者如何獨立的教導，以協助他們重返社會，貢獻心力。就以開發快樂襪為例，即是教導學員學習一技之長，創造工作機會，自立自強，很值得肯定。