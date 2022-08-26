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S2O「無法演出藝人」名單出爐！主辦人掛保證：如期舉行

▲S2O Taiwan潑水音樂祭，主辦單位宣布確定不會來台藝人名單，強調活動仍如期舉行。（圖／S2O Taiwan Songkran Music Festival 臉書）
▲S2O Taiwan潑水音樂祭，主辦單位宣布確定不會來台藝人名單，強調活動仍如期舉行。（圖／S2O Taiwan Songkran Music Festival 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 20:41:452022-08-26 21:44:44

「S2O Taiwan潑水音樂祭」將於8月27、28日在大佳河濱公園舉辦，結果原定出席韓國女團「2NE1」隊長CL、荷蘭團體「Yellow Claw」、荷蘭DJ R3hab等知名大咖，卻在前一天才確定不會登台，全都卡在台灣入境隔離防疫政策上，引發軒然大波。對此，S2O主辦人稍早也公布最新聲明，強調活動不管如何都會如期舉辦。

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S2O活動主辦人Brian，開頭就強調「首先，S2O Taiwan 2022 不管如何都會如期舉辦！」他表示，目前活動單位已經成功拿到每位藝人由勞動部核發的工作證與外交部的簽證，也會全額付款給每位藝人表演費用及機票。

主辦人批評，「很可惜我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆，導致某些藝人無法無法上飛機登台演出。」同時也宣布目前為止，確定無法演出藝人，包括Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump。

他再次重申，「我們還在努力爭取直到最後一刻， 不管藝人DJ異動如何,，我們活動一定會如期舉行， 一定會有好音樂好DJ，沒有直播演出，沒有Virtual Set，歡迎大家以一個最愉快的心情來參與泰國最正宗的潑水電音節。」

據了解，原定官方釋出的藝人名單內，預計28日登台的LIL PUMP，其實昨天還在峇里島，而Mesto27日在首爾，VINAI 24日也還在義大利，如果現在飛來台灣，明後天也都無法上台演出。此外，KAAZE稍早才發IG限動表示，他對台灣S2O潑水音樂祭的演出取消而感到遺憾，但他卻說所有國際藝人的簽證都突然被取消，並遭拒絕入境，因此對S2O主辦單位感到可惜。但文化部早澄清，其實是S2O的防疫專案計畫，並未被通過。

還原整起事件，S2O自8月初就陸續公布西洋百大DJ、韓星CL「確定參與」，怎料在上一週CL的官方行程表卻不見台灣，即便後續補上8/27的台灣行程，但她21日仍在東京有演出，即便以22日抵台來說，仍不符合台灣入境防疫3+4政策。

對此，指揮中心發言人莊人祥於18日就表示「自主防疫期間要從事表演活動，主辦單位必須提出防疫計畫、專簽至指揮中心，『還未收到該主辦單位的防疫計畫』。」

文化部也澄清，18日得知此事後，他們願意協助主辦單位申請防疫計畫，並多次提醒繳交日期，卻到24日才收到主辦的申請，但對方上繳的資料有許多漏缺，初步審查未通過，決定予以駁回。

指揮中心指揮官王必勝，今日也針對此事回應：「明天、後天（27、28日）的演出都沒收到（專案計畫），據我所知不會來台，我們有收到文化部的報告，文化部說法是到了24日晚上才收到防疫計畫，但防疫計畫本身問題多，沒有作業時間更動，所以沒送到指揮中心，外國藝人不會來台。」

如今，「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動將在明後天舉辦，而官方最新聲明，似乎仍尚未釋出完整的藝人演出名單，而且也沒有說明退票機制，相關風波也持續在網路上沸騰，也讓許多粉絲一頭霧水，紛紛湧入官方臉書IG表達不滿。（編輯：詹鎰睿）


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