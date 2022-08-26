S2O「無法演出藝人」名單出爐！主辦人掛保證：如期舉行

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主辦人批評，「很可惜我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆，導致某些藝人無法無法上飛機登台演出。」同時也宣布目前為止，確定無法演出藝人，包括Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump。
他再次重申，「我們還在努力爭取直到最後一刻， 不管藝人DJ異動如何,，我們活動一定會如期舉行， 一定會有好音樂好DJ，沒有直播演出，沒有Virtual Set，歡迎大家以一個最愉快的心情來參與泰國最正宗的潑水電音節。」
還原整起事件，S2O自8月初就陸續公布西洋百大DJ、韓星CL「確定參與」，怎料在上一週CL的官方行程表卻不見台灣，即便後續補上8/27的台灣行程，但她21日仍在東京有演出，即便以22日抵台來說，仍不符合台灣入境防疫3+4政策。
對此，指揮中心發言人莊人祥於18日就表示「自主防疫期間要從事表演活動，主辦單位必須提出防疫計畫、專簽至指揮中心，『還未收到該主辦單位的防疫計畫』。」
文化部也澄清，18日得知此事後，他們願意協助主辦單位申請防疫計畫，並多次提醒繳交日期，卻到24日才收到主辦的申請，但對方上繳的資料有許多漏缺，初步審查未通過，決定予以駁回。
指揮中心指揮官王必勝，今日也針對此事回應：「明天、後天（27、28日）的演出都沒收到（專案計畫），據我所知不會來台，我們有收到文化部的報告，文化部說法是到了24日晚上才收到防疫計畫，但防疫計畫本身問題多，沒有作業時間更動，所以沒送到指揮中心，外國藝人不會來台。」
如今，「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動將在明後天舉辦，而官方最新聲明，似乎仍尚未釋出完整的藝人演出名單，而且也沒有說明退票機制，相關風波也持續在網路上沸騰，也讓許多粉絲一頭霧水，紛紛湧入官方臉書IG表達不滿。（編輯：詹鎰睿）