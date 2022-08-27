展現成果創商機！經濟部5GAIoT新創三引擎進高雄亞灣
經濟部技術處26日在高雄展覽館所舉辦的2022 Meet Greater South亞灣創新X新創大南方展覽活動中，展出36項5G、AIoT及新創團隊的成果，開展首日即傳出捷報，三項參展技術獲廠商青睞，工研院無人智慧物流技術與統一超商簽訂合作MOU，並瞄準無人送餐市場，由技術處孵育的兩家工研院新創團隊智升科技、集思智能，分別拿下高雄鋼鐵大廠，以及在地石化大廠訂單，讓5G、AIoT技術落地高雄，創造新商機。
經濟部技術處處長邱求慧致詞表示，此次36項參展技術，匯聚工研院、資策會、金屬中心、船舶中心等研發法人及法人新創事業的成果，而展件聚焦在智慧製造、智慧交通、智慧生活、智慧醫療等四大領域，透過5G、AIoT等技術，衍生出新興的應用，來解決產業、生活或社會問題，為南部產業帶來科技應用落地的效益。
邱求慧說，經濟部技術處開展前，已積極展開南部產業媒合，廠商反應熱烈，開展首日傳捷報，帶來三大合作案，包括工研院南分院執行長曹芳海與統一超商協理吳輝振簽署合作備忘錄，運用「AMR無人智慧物流技術」，打造全台首創可室外、室內配送、自動呼叫，並搭乘電梯的無人送餐物流服務，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先在高軟園區國城大樓提供送餐服務，只要一鍵下單，就能讓餐盒直抵辦公室門口，可以同時載送24份餐點，預估可節省70%外送員人力成本，帶動零接觸的服務商機。
邱求慧指出，工研院衍生的新創團隊智升科技取得高雄在地鋼鐵大廠訂單，將導入智升開發結合演算法的非接觸式微米級(μm)檢測設備，可在高速動態環境下，精準量測受測物厚度，確保出貨品質，將於鋼鐵大廠海外產線進行場域驗證，預期可藉此吸引高雄在地鋼鐵聚落跟進運用，以及吸引創投資金青睞。
此外，智升科技的設備也已協助台灣廠商，為TOYOTA安全帶扣環、日本自行車變速器大廠Shimano原料品質把關，目前也正與國內晶圓廠洽談合作，預計導入晶圓製造等相關量測作業。