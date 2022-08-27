宋智孝為了金鍾國生日「掀裙子」 白腿抬高高畫面超級羞
南韓人氣節目《Running Man》成員之一的金鍾國生日是4月25日，製作單位為他準備「特別企劃」與生日大餐，一看到整桌滿漢全席，金鍾國感到尷尬，原來一向被稱為「超能力者」的他，唯一弱點就是怕別人替他「慶祝生日」，金鍾國也在成員替他慶生時不斷強調：「我真的很討厭這種！」成員們逮到機會不放過金鍾國，強烈要求他許願吹蠟燭，宋智孝更在金鍾國身旁獻舞祝賀，掀起裙子一腳就往桌上踩，現場驚呼連連，搞得金鍾國面紅耳赤，並害羞要求宋智孝趕快把裙子拿下桌。
《Running Man》也邀請少女時代的Yuri、孝淵上節目，談及接下通告的過程，孝淵表示是Yuri特別打電話給她，當時說要找自己的摯友一同上節目，令她相當感動，不料幾天後孝淵詢問經紀人該集內容，才知道主題是「死對頭」。
節目中，有一關是擲骰子猜謎遊戲，讓總是答不對的全昭旻、梁世燦、HAHA相當緊張，池錫辰則強調自己是畢業於當年很不容易考取的韓國亞洲大學經濟學系，此話一出眾藝人感嘆，並提出池錫辰的兒子賢宇是像誰的疑惑，劉在錫表示：「賢宇除了鼻子，其他都像嫂子！」對此，池錫辰回嗆：「智浩（劉在錫兒子）嘴巴凸出來了嗎？」講到遺傳話題，HAHA也透露自己兒子很矮，但他爸爸卻有180公分，並抨擊金鍾國「你哥哥是醫生，但你是黑社會！」荒謬的「遺傳攻擊」成為本集一大笑點。《Running Man》28日晚間6點在中天綜合台、晚間10點中視播出。