獨／侯友宜最早勸進她選高雄　柯志恩熱愛挑戰毅然參選

每到選舉年，國民黨智庫執行長柯志恩總是被點名參選屏東縣長，這一次願意挑戰艱困的高雄市長選戰，跌破許多人的眼鏡。柯志恩接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，其實最早勸進她選高雄的是新北市長侯友宜，當時她只是打哈哈帶過，最後因為整體局勢、各種因素使然，決定投身選舉，「我人生每個階段都是這樣，不管得失，再回首都不會後悔」。
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柯志恩說，黨主席朱立倫4月時就告訴她，走訪各地都有人提到「柯志恩」這個名字，希望她考慮參選高雄，不過當時，她還是沒有把這當一回事，而朱立倫自己也認為應在地優先，於是找了前高雄市副市長李四川、葉匡時、在地議員等，但最後大家都還是有不同的考量。
「選舉從來不是人生的選項！」柯志恩表示，雖然她的名字跟高雄的連結並不陌生，但她真的從來沒有認真看待，一直到了6月，學校的學期結束，再加上整體局勢所趨，高雄市議員也表達希望她可以承擔，「所以就來了！」
「個性應該是最大參選因素」，柯志恩分享，20歲擔任外景主持人，到朱立倫找她擔任國民黨不分區立委，她當時在淡江擔任學務長做得好好的，也是一股熱忱答應，之後才發現好像不是她想像的那樣，「有點後悔」。
柯志恩回想，她人生的每個階段都是這樣，不管得失，都是重要的經歷，且再回首也從不覺得後悔。
只不過，柯志恩笑說，這段過程很煎熬，她女兒常常笑她，很多人60歲都安享餘年了，只剩下她還在歷練，到底要歷練到什麼時候？柯志恩說，「可能我的DNA就是這樣，到了進棺材前都還在歷練。」
柯志恩說，一路上雖然有煎熬、有壓力，但都不虛此行，高雄市長這一役相信也是如此。