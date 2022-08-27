專訪／盤點綠營黑她的4套路　柯志恩：用正向心理學調適

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談及參選高雄市長，柯志恩說，勝負從不是她的考量，若要用理性分析，選高雄市長勝率低，又曾經歷經過罷韓、補選、公投，濁水溪以南的國民黨選票已經被壓縮到極致，會比一般的選戰更為辛苦，若是把這些當作考量，那她根本不用下來高雄。
對她而言，只是覺得有挑戰性、為黨一戰，少了勝負的思維就會有很不一樣的選擇。
希望高雄能有市政討論 別總是草包發言
只不過，柯志恩說，自己到了高雄後天天被黑，每次提出對於高雄市政建議，就被說是唱衰高雄，竟然還有高雄市議員參選人說她擔任立委時草包修法，她提的每一個法案都是精雕細琢的，但現在的選戰風氣就是，不管細節是什麼，罵就對了。
柯志恩也摸透了綠營黑她的4個套路，不管她提了什麼，綠營就是輪流用唱衰高雄、台北看高雄、不用功、我們已經在做了等這4個套路反擊她，壓縮了公共討論的空間，變得很淺碟，她很希望可以與高雄市長陳其邁陣營進行市政討論，「不要草包發言，競爭應該有建設性」。
柯志恩坦言，這次選舉面臨到的壓力是前所未有，她以前在學校就是上正向心理學研究，現在她思考著如何把以前教學生的東西運用在自己身上，只能從正面角度思考、改變心態。她把高雄選戰的經歷想成，如果自己永遠都待在智庫、淡江，這輩子永遠都沒有機會跟南部的民眾有不一樣的連結，從這個角度想，同一件事情就不一樣了。
選情冷導致民調衝不高 柯志恩空戰陸戰齊發
由於目前高雄市長民調，柯志恩仍落後陳其邁很多，甚至還小於國民黨基本盤，柯志恩認為，選情冷是造成民調無法衝高的原因，不只是高雄如此，各地挑戰者的民調也是呈現相同的趨勢，但她接下來仍會持續陸戰，走菜市場、夜市、站路口，努力讓大家更認識他，先認識、再認同、最後才是講政見；空戰方面也將開直播、打更多議題，讓大家更了解她的論述。
國民黨長年缺乏可以長久、在地經營高雄的政治人物，這一次柯志恩是否會續留高雄，也引發不少質疑，柯志恩強調，她會認真的、有誠意的打完高雄選戰，打完後無論結果怎樣，她都會續留高雄，畢竟高雄是她付出的地方，而高雄人對她付出的真心，她也會相對回報。
承諾續留高雄 不是過客而是歸人
「我不是刺客、過客，我是歸人！」柯志恩說，接下來2024年大選，不管是總統或立委輔選，經過這段日子她與高雄人培養了革命情感，相信輔選的責任還是會在她身上，怎能選前請大家幫忙、選後跑掉，這不符合她的個性。
高雄被視為是綠營鐵板一塊，柯志恩仍對翻轉高雄有信心，她認為，高雄人其實還是有怨，仍對國民黨有期待，只是他們很習慣投給民進黨、很容易遺忘一些事件，但相信長期經營還是有機會翻轉。
高雄願景政策官網 9/20上線
談起對高雄的願景，柯志恩眼神發亮地說，做政策出身的她，一直強調建築偉大城市最重要的就是文化跟教育，她都會一一提出相關政見；她也從兩個孩子媽媽的角度，思考現有的一些政策，怎麼做會更好。
她提到，其實高雄的公托還有名額，只是因為只到下午4點，很多父母的上班時間無法配合，而目前性平法有鼓勵百人企業成立托育中心，但卻很少人申請補助，因為牽涉到很多的局處，對企業來說很麻煩，因此她認為應該組專業團隊，幫忙這些企業完成這些流程，再予補助。
柯志恩的官網將在9月20日上線，相關政見都可以一覽無遺，她希望跟綠營進行市政討論，別總是說，「已經在做了！」她會提出更細緻的建議，呼籲綠營別總是噴沒有建設性的口水。