S2O音樂祭堅決不退票！眾見「補償方案」炸鍋：是處罰吧

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消息曝光後，網友們紛紛炸鍋「吃相難看」、「第一次看到在台灣行銷買一送一失敗的，神串留名」、「這補償方案你們好意思？」、「多帶一個人到底要幹嘛，我自己都不想去」、「我們缺的是陪看的一人嗎？缺的是名單上的藝人」、「會不會明天說沒有水，因為隔壁基隆缺水」、「帶一個人入場 ，如暢飲比較有誠意」、「補償方案也太好笑了吧！確定是補償還是懲罰？」
回顧整起事件，S2O主辦方自8月初就陸續公布西洋百大DJ、韓星CL「確定參與」，怎料在上一週CL的官方行程表卻不見台灣，即便後續補上8/27的台灣行程，但她21日仍在東京有演出，即便以22日抵台來說，仍不符合台灣入境防疫3+4政策。
對此，指揮中心發言人莊人祥於18日就表示「自主防疫期間要從事表演活動，主辦單位必須提出防疫計畫、專簽至指揮中心，還未收到該主辦單位的防疫計畫。」而文化部也澄清，18日得知此事後，他們願意協助主辦單位申請防疫計畫，並多次提醒繳交日期，卻到24日才收到主辦的申請，但對方上繳的資料有許多漏缺，初步審查未通過，決定予以駁回。
指揮中心指揮官王必勝，25日也針對此事回應：「明天、後天（27、28日）的演出都沒收到（專案計畫），據我所知不會來台，我們有收到文化部的報告，文化部說法是到了24日晚上才收到防疫計畫，但防疫計畫本身問題多，沒有作業時間更動，所以沒送到指揮中心，外國藝人不會來台。」
結果今日稍早，S2O活動主辦人才宣布確定「不會來台」的藝人名單，包括Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump，並強調活動如期舉行，但卻遲遲沒公布退票機制，如今卻宣布不退票，只有補償方案，讓不少民眾、粉絲感到火大。（編輯：詹鎰睿）