專訪／俠女風範成就不一樣政治路！柯志恩拚高雄無所畏懼

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柯志恩自認有俠女風範，從小就什麼都不怕，路見不平就拔刀相助，這一次也是看到黨有難，就義不容辭投身一場勝率很低的選戰；她說，自己從小就什麼都不怕，講話也很直接，常常得罪人，但過去是這樣，相信現在也不會改變。
從20歲擔任外景主持人，再到淡江大學教務長及教授，再到國民黨不分區立委、黨副秘書長、智庫執行長，柯志恩的經歷十分跳tone，這次又挑戰這麼艱困的高雄市長選戰，相信更是始料未及。
女兒笑她都已經60歲了，別人都在安享餘年，而她卻還在接受選舉的歷練。柯志恩豪氣笑說，歷練就是她的DNA，「可能歷練到我進棺材之前吧」，她還連說了好幾次「那沒有辦法」，透露出一股堅毅之氣。任何挑戰擺在眼前，她不會先精算利弊得失，而是憑著一股熱忱直接接招，試了之後僅管發現跟想像中的不同，也會想辦法克服，做到最好。
九合一選戰中，國民黨女力崛起，柯志恩表示，國民黨女力不是半邊天是一片天，大家都是在艱困選區中打出一片天，還意有所指地酸說，國民黨的男人總是考量太多而躊躇不前。
很多人質疑柯志恩參選高雄市長的真心，甚至也有人認為是黨主席朱立倫跟柯志恩交換了什麼，柯志恩才願意參選。
柯志恩霸氣回應，「會這樣講的人根本不了解我！」她從來就不怕沒有工作，也沒有任何政治目的，對於政治她無求也無懼，「名」對她來說，才是最重要的。
她也暖心跟高雄人喊話，無論結果如何，她都會續留高雄，南部是重視人情的地方，大家對她的真心，她也會相對回報，才符合她的俠女個性。
在專訪的尾聲，柯志恩更用了一句金句總結，任何事情都不用想那麼多，就是做好一個人，「先做人、再做高雄人、最後才做國民黨員」。