泰國明星天花板非她莫屬！出道二十年仍樂當單身白富美

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而她的明星人生走得非常順遂，沒有什麼挫折，也沒有不紅的時候，廣告和代言接到手軟，尤其她保養有方，一賺就是二十年。雖然年屆44歲，但她依然是美麗的單身貴族，除了累積大量財富，也獲得許多個泰國的演技大獎，在泰國依然是頂流明星。
另外，Aum的代言費用相當高昂，據說一個廣告就要價一千五百萬泰銖（約等同於一千兩百萬元新台幣），只要接一個廣告就可以好幾年不工作。有別於其他有偶像包袱的頂流女星，Aum的作風大膽，曾經為了替好姐妹出氣，在停車場破口大罵渣男，甚至直接賞渣男巴掌，絲毫不擔心形象破滅。原來當時她和姐妹May發現，May的男友將May名下的車子借給一位年輕女演員開，讓她們相當生氣，Aum直接替姐妹動手，鬧上新聞，完全是電視劇的劇情。
而Aum的愛情之路也相當坦蕩，雖然有許多任男友，但她從不遮掩，總是高調曬恩愛，分手時也大方承認，每段感情都被網友們祝福。尤其她有顏值、有身材又賺很多，從來不擔心分手或是單身，因此讓粉絲們越來越欣賞。她曾經跟家族上過富比世的富二代交往過，對方光是逛街，就會出手送她三棟豪宅。高富帥和白富美的照片經常登上報章雜誌，比童話還要甜蜜。
就像台灣有林志玲，Aum可以說是泰國顏值和人氣的頂峰。尤其她的美貌完全天然，深邃的五官和精緻的肌膚讓人離不開視線，每個和她演戲的男生幾乎都會愛上她，甚至展開強烈追求。有個弟弟演員甚至在受訪時，大方地說：「我必須時刻提醒自己在演戲，不然會無法克制自己，失控愛上她。」讓一旁的Aum露出嬌羞的微笑。
她31歲時主演的家庭倫理大劇《正妻》，收視率超過20%，全泰國有1200萬觀眾在追，而當時泰國人口僅6670萬。隔年在《虎紋月亮》飾演緝毒女警，又輕輕鬆鬆拿下第三個泰國影后和上半年的收視冠軍。
另外，她講話直接又霸氣，更加圈粉無數。當戀情被狗仔拍下來時，她直接對媒體說：「拍我可以，但挑好看一點的照片發！」而當被問及演藝圈女星競爭激烈時，她更直言：「我不在意。」態度超級大方，讓無數少女更喜歡她。
憑著自身實力成為白富美的Aum雖然已經很久沒有拍新戲，但她的財富早已幾輩子也花不完，光鞋櫃就好幾面牆，完全是令人稱羨的名媛生活。由於工作暫緩，大部分時間她都在自己的花園種些花草，或是穿著休閒享受人生。而她的Instagram依然吸引超過1484萬名網友追蹤，即便只是分享一些寵物、花園和家庭生活，依然受到泰國網友的推崇和喜愛，尤其她完全不擔心自己會過氣，即便近年來作品稀少，依然是泰國演藝圈的頂流。