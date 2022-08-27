7-11推「可生物降解」寄件袋！寄件免費送：全台限50萬組
長期關注環保永續議題的7-11，即起在全台6500家門市推出「可生物降解寄件袋」，預估一年內將吸引近20萬人次響應使用，可減少一次性包材使用量達2.21公噸。為鼓勵民眾體驗綠色寄件生活，即起至9月6日使用交貨便（限常溫）寄件就送「可生物降解寄件袋」，全台限50萬組。此外，賣貨便回饋百萬會員，常溫店取寄件限時特價35元、冷凍店取寄件特價99元。
7-ELEVEN繼2020年宣示「減塑元年」後，2021年持續推展包裝包材減塑策略，根據內部統計，今上半年透過寄件袋塑膠減量相關作法，門市包裹服務已減少塑膠使用量超過10公噸，碳排放量減少超過130公噸，相當於是0.35座大安森林公園1年的碳吸附量。
為擴大包裹包材綠化行動， 7-ELEVEN開發全新「可生物降解寄件袋」，相較於一般寄件袋目標減碳90%。為了鼓勵消費者體驗綠色寄件生活，即日起至9月6日到門市使用交貨便（限常溫）寄件就送1個「可生物降解寄件袋」，限量50萬組，送完為止。
交貨便自去年4月起率先和社會企業攜手，在限定門市推動「循環包材回收站服務」，解決回收站服務據點零星、人工回收耗時費力等痛點，今年6月起服務再升級，藉由科技物流串聯超過6500家門市架構「智能循環包材回收網絡」，民眾不用再特別查詢可回收的服務站點，廠商也無須奔波各據點回收循環包材，就近到小七門市即可一站完成循環包材寄件、收件、回收3大流程，目前已與橘子集團合作客戶贈禮，合作對象將持續擴大，帶動循環包材使用普及率。
此外，賣貨便為了回饋百萬會員，即日起至8月31日常溫店取寄件運費原價60元、特價35元；冷凍店取寄件（限本島）原價200元、運費特價99元；即日起至9月10日止，冷凍賣貨便前百大店家享30件免運優惠。