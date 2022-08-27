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午後雷陣雨區擴大！14縣市飆高溫　下週有熱帶擾動發展

▲今晚起至明（28）日臺灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲今晚起至明（28）日臺灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。（示意圖／NOWnews資料照 ）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 07:03:15

中央氣象局指出，今（27）日白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部、大臺北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今晚起至明（28）日臺灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

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溫度部分，氣象局針對14縣市發布高溫特報，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對14縣市發布高溫特報。（圖／氣象局提供）
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天晴朗炎熱，需防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

明天北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三（29至31日）天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週四（1日）另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下週五(2日)受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降。下週四、五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。

最新(26日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，下週一（29日）起台灣東方遠海開始有「熱帶擾動」發展的跡象；下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖更顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的「不確定性」，是否影響？言之過早！需持續觀察。

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