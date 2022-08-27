ISUZU六期全車系新車重磅登場! NLR5噸 / NMR6.5噸商用貨車安全配備超前部署

我是廣告 請繼續往下閱讀
多媒體、標準斗上身 輕鬆打拼賺大錢
除了更加節能環保，NLR全面標配全新7吋多媒體車機，並整合4鏡頭視野輔助系統，簡化中控台布局外，讓駕駛視線更加清晰簡潔，兼顧實用與安全性；為呼應廣大車主需求，NLR推出框式完成車(標準斗)車型，讓頭家老闆們購車更加輕鬆便利，降低購車成本與交車等待時間，快速上陣賺大錢；內套式大梁加厚，提升載重穩定，耐操有凍頭。
安全不容妥協 6大主動安全替您時時把關
為重視車主們的安全，N系列全面升級商用車唯一雙鏡頭ADAS立體影像監測系統，採用立體影像辨識，實現AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏移警示、ASR+IESC車身動態穩定等主動安全系統，亦領先業界搭載BSD盲區警示系統，面對台灣複雜多變的路況更加有保障；本次發表的NLR與NMR車型，亦標配四輪碟煞系統，大幅提升剎車性能，縮短剎車距離，緊急狀況與高速急停時更加安心，多項安全配備讓車主能安心拼事業。
動力滿載 環保節能兼顧
動力方面，六期NLR、NMR採用4JJ1引擎，符合歐六環保法規，節能又省油，150PS/2,800rpm大馬力與38.3kgm/1,600~2,800rpm的平原式扭力，長時間擁有充沛動力，載重爬坡輕而易舉；為減輕駕駛人的負擔，與增加行車順暢度，N系列全車系更可選配NEES自手排變速箱輕鬆駕馭，不僅傳輸效率佳，用電腦精準控制換檔時機，成就自排車的便利，同時兼顧手排車的省油，營造輕鬆的駕駛環境。
人因設計 提升駕駛舒適度
此外六期車型以人性為設計考量，搭配暗色系內裝，與高質感絨布椅，提升駕駛舒適度，有助於降低疲勞感，加上遼闊視野的圓弧形駕駛台，讓車主們工作輕鬆愜意、得心應手。
9/1~9/8賞車會全台開跑 邀您一同鑑賞
ISUZU台北合眾汽車成立至今超過10年，深耕台灣商用車市場，致力提供完善購車與強力後勤支援，秉持日本服務至上的精神；為使消費者更加了解六期NLR的全新功能，於9/1至9/8舉辦賞車活動，於上述期間至全台ISUZU營業所賞車，就送24合1迷你工具組，現場拍照打卡再送ISUZU百年仕樣紀念保溫瓶，邀您一同體驗ISUZU NLR六期車的創新與改變。