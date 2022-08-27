S2O風波上升國際事件！文化部「全英文新聞稿」自清
「S2O Taiwan潑水音樂祭」27、28日舉行，因防疫方案被駁回，主辦方昨（26日）公告2NE1隊長CL（李彩麟）、荷蘭Trap電音天團Yellow Claw、世界百大DJ R3hab等多組藝人「確定無法演出」，引發大批粉絲不滿，不開放退票、「買一送一」補償方案也被罵翻。此事件對多位國際藝人造成影響，文化部特地發布英文新聞稿自清。
S2O主辦方指控，「藝文防疫泡泡專案」被政府單位踢皮球，突然取消原本核准的海外藝人工作證，文化部發文反擊「此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏，因此，經文化部初步審查，決定予以駁回」，並出示主辦單位24日晚上7點48分寄的電子郵件截圖佐證。
隨著風波延燒，文化部隨後再發出全英文版本的新聞稿，強調：「8月18日、19日、23日、24日，文化部多次向主辦方提醒，並提供防疫計畫實例，但對方提交的文件存在諸多缺漏，例如事件發生前沒有與當地政府官員進行徹底的現場調查、沒有提前通知航空公司和邊檢部門進行報關、沒有提供其他詳細信息，例如預防措施，酒店和表演場所的消毒，藝人和工作人員將入住的酒店清單等。主辦方提出的上述計劃均不符合當前針對外國旅客的COVID-19預防規定。」（編輯：楊穎軒）