央行年會前夕　中止週線連七紅、蘋概股獨秀

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，本週台股日均量明顯下滑，除了這波反彈走勢彈幅已來到滿足點，市場也在等待本週登場的傑克森洞(Jackson Hole)全球央行年會，特別是美國聯準會主席鮑爾對於抑制通膨與升息的態度，將左右全球投資情緒以及資金動向。
孫傳恕分析，除了央行年會，目前市場剛好處於訊息空窗期，而最具題材、9月即將舉辦發表會推出新品的蘋果供應鏈，在銷售展望看升帶動下，成為近期的盤面焦點族群，市場特別關注iPhone 14銷售狀況，首批備貨量有望達9000萬台，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，售價有機會調漲10%至15%，對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。
孫傳恕認為，蘋概股為短線題材，中長線來看，具成長性、高成長能見度的台股科技股仍將吸引資金回流，觀察近期電子大廠釋出下半年保守訊息，但市場對於利空鈍化，相關個股股價並未破底，預期跌深就是最大利多，待本波快速升息過後，科技股仍是資金回流的選擇，投資人不妨將高效能運算、資料中心、汽車列為主要布局方向，個股選擇以2023年獲利成長且評價處於2020年中下緣之企業。
雖然今年經濟成長放緩，孫傳恕指出，但全球科技業成長腳步並未因此暫停，放眼未來三至五年，包括大數據、5G、物聯網等仍維持高速成長，且在5G滲透率持續提升之下，所帶動的週邊需求有增無減，惟目前科技產業受到高基期影響，預估至明年下半年之後，科技股的成長性將重新啟動，而庫存調整問題也將在明年第二季進入尾聲。