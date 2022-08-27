S2O音樂祭堅決不退票！粉絲氣炸 北市法務局：已違法
「S2O Taiwan潑水音樂祭」在今（27）日起登場，不過在演出前夕，主辦單位卻突然宣布，包含CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人確定無法來台，讓不少已經買票的粉絲相當傻眼，雖然主辦方宣稱活動照常舉辦，也給予補償辦法，但是開放退票，恐影響消費者權益。
「S2O Taiwan潑水音樂祭」將於27、28日連續2天，在大佳河濱公園登場，原先表演陣容有具俊曄、CL等韓星外，演出名單更是開出知名國際大牌DJ和歌手，沒想到主辦單位在活動前一天，突然在臉書宣布部分藝人無法出席，且從原本表示3組無法前來，經過7次修改變成11組，共有「Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump」，讓粉絲氣炸。
對此，台北市府法務局表示，主辦方臉書於26日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」。
經消保官致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲頁，並透過業者所在地高雄市政府消保官協助，截至27日凌晨皆未獲回應，因未能聯繫上主辦方說明，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。
北市簡任消保官龔千雅說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容之演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，業者需即時以適當方式通知消費者並公告，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。
龔千雅也提醒，因支持特定藝人欲申請退票者，可保留相關票券等憑證，向業者主張退還票款；亦可評估是否接受業者補償方案，依計畫參與活動。惟目前尚未能知悉業者退款能力及期程，北市府將向主辦單位及售票平台kktix進行瞭解，後續依消保法辦理，以維護消費者權益。（編輯：孫唯容）