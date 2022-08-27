影／數位發展部掛牌！唐鳳首提「3發」強化全民數位韌性

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唐鳳強調，數位發展部的核心理念是「全民數位韌性」，要運用數位工具，透過社發、產發、突發等「3發」，從社會共融、產業轉型、應變韌性這3個層面來建構全民數位韌性的基礎。此外，因應數位發展部未來持續成長的業務，預計年底將成立「行政法人國家資通安全研究院」，將持續向民間徵才，以彈性用人機制吸引具有數位專長的人才，不限學歷，只看戰力，歡迎各方英雄好漢一起加入。
數位發展部揭牌暨部長布達典禮今天上午在延平南路辦公大樓前舉行，由蘇貞昌先頒授任命令並交予印信給數位部首任部長唐鳳。隨後到場貴賓，也與唐鳳一起為數位部揭牌，完成揭牌儀式並合影留念。
在完成儀式後，由唐鳳擔任導覽，陪同貴賓團參觀數位發展部辦公室，並展示使用手機行動憑證簽核的數位部第一份電子公文，展現數位部率先引進數位技術進行示範的角色定位。
各國駐台使節以及多名曾登上唐部長TaiwanPlus節目的國際友人，也特別錄製影片，祝賀數位發展部成立，包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、日本台灣交流協會代表泉裕泰、巴拉圭大使費卡洛，以及立陶宛經濟暨創新部部長Aušrinė Armonaitė、YouTube創辦人陳士駿、日本網路之父村井純等人，影片陸續於數位部官網公開。