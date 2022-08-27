S2O公告「8小時編輯7次」 網友看缺席藝人暴增氣暈
「S2O Taiwan潑水音樂祭」今（27日）明兩天舉行，因防疫方案被文化部駁回，主辦方26日下午才在臉書公告CL、R3hab等多組藝人無法登台，事後表示有更換表演者權利，無法退票，但「買一送一」補償方案也被罵翻。查看S2O粉專該篇聲明，8個小時內編輯7次，缺席的藝人從3組增加到11組，超過6千名粉絲灌爆留言區。
S2O活動負責人Brian昨天下午1點44分發文，一開始表明不管如何音樂祭都會如期舉辦，聲稱已經拿到每位藝人的工作證及簽證，也全額支付酬勞及機票錢，不過「我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆， 導致某些藝人無法無法上飛機登台演出」，文化部則駁斥，主辦方太晚送防疫計畫書，且資料不齊全，根本來不及也無法審查。
而S2O的貼文中，先是宣布2NE1隊長CL（李彩麟）、荷蘭Trap電音天團Yellow Claw、世界百大DJ R3hab等3組藝人「確定無法演出」，沒想到，後來又重新編輯文章，增加「KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump」等8組藝人，最終共11組藝人無法如期登台，最後一次編輯時間顯示當天晚上9點39分。
不少關注S2O粉專的粉絲，眼看缺席藝人從3組一路增加到11組，紛紛留言痛罵：「當初新聞稿發這麼大...自己的問題不要推給政府好嗎？可以退票嗎？本來就是為了CL才買票的」、「8/24才送件不叫政府踢皮球，比較像你突然拿出顆球說會爆炸」、「早就跟各位說了建議最後一天再買票，果然不出所料」、「不用去柬埔寨就遇到詐騙了」！（編輯：楊穎軒）