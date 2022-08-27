8分鐘賠780億美元！鮑爾抗通膨演說 億萬富翁身家慘縮水
美國聯邦準備理事會（簡稱聯準會）主席鮑爾（Jerome Powell），26日在全球央行年會發表演說，明確點出對抗通膨一役尚未結束，重申9月聯準會政策會議再升息3碼的可能，不排除高利率還會維持一段時間。此番談話不只重挫美股，導致道瓊工業指數慘跌逾千點，也影響美國頂尖富豪的身家縮水了780億美元（約新台幣2.36兆）。
根據《彭博社》報導，鮑爾這短短8分鐘的談話，引發了一場市場風暴，目前的全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），淨資產蒸發了55億美元（約新台幣1665億），亞馬遜創辦人貝佐斯最慘，減少了68億美元（約新台幣2059億），也是彭博億萬富翁指數內，身家縮水最多者。
除了前述2人，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates） 和股神巴菲特（Warren Buffett），身家也分別減少22億美元（約新台幣666億）和27億美元（約新台幣817億）；Google共同創辦人布林（Sergey Brin）則是減少47億美元（約新台幣1423億），身家跌破千億美元。
報導指出，今年很少有億萬富翁倖免於難，以全球500大富豪來說，其資產在2022年上半年就縮水了1.4兆美元，是全球億萬富翁財富有史以來，半年內的最大跌幅；而美股自7月起出現反彈，使得投資人一度以為市場暴跌的情況已經結束，現在鮑爾打消了外界對聯準會短期內改變激進貨幣政策的念想，也抑制了美股的近期反彈。