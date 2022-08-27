數發部正式揭牌　蔡英文力挺唐鳳：資安就是國安

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未來數位發展部會整合資訊、資安、電信、傳播、以及網路等五大領域的業務內容。蔡英文自信表示，由唐鳳部長所帶領的數位發展部，能夠作為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共融，為臺灣打造更完善的數位發展環境。當政府強化整體的數位基礎建設和制度願景，就能在這個基礎之上，開創更多數位創新的可能性，而透過提供更豐富多元，且即時的開放資料，也能夠讓數據應用發揮更大的價值。
蔡英文指出，數位轉型將會貢獻全球過半的經濟成長。數位產業署的任務，就是協助企業加快落實數位轉型。在臺灣有高達九成以上的企業，屬於中小企業，更需要透過政府整合資源，有計畫地來提供相關的協助，更要正視一個發展趨勢，那就是近期的國際情勢發展顯示出，複雜多變的資安威脅，已經無所不在。為了因應境外勢力，持續進行的複合式資訊作戰，我們要打造更高層級的國家資安聯防體系。資通安全署將肩負統合管理，執行資安防護和演練作業，以及培訓資安人力等重任。
蔡英文重申，年底將成立國家資通安全研究院，精進強化資安相關技術的研究，來提升國家整體資安防護體系，面對這些挑戰，「資安就是國安」。強化政府公開資料的公益性，能夠促進政府和公民社會的公私協力，也提高整體社會回應挑戰的應變能力。我們會持續努力，成為國際開放資料的標竿，希望促成更多的跨國協力，共同透過數位治理來優化民主治理。今天數位發展部的成立，只是一個起點。蔡相信，未來臺灣會持續在數位領域不斷進步，邁向「民主典範、智慧國家」的願景。