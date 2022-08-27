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持刀闖派出所襲警！男子狂嗆「你打不過我」　警決定開槍

▲警員見嚇阻無效，只得朝吳男手、腳開槍（紅圈處為擊發後彈殼），事件中警方共開了13槍。（圖／翻攝畫面）
▲警員見嚇阻無效，只得朝吳男手、腳開槍（紅圈處為擊發後彈殼），事件中警方共開了13槍。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 12:15:462022-08-27 12:18:10

台南日前剛發生2警殉職，又發生襲警案，昨（26）日下午3點多，一名40多歲吳姓男子，突然持雙刀闖進宅港派出所，企圖追砍值班警員，員警李竣安見狀，立刻對空鳴槍喝止，並朝吳男非致命部位開了12槍，吳男身中6槍遭制伏上銬；事後李竣安透露，當時吳男不斷揮刀，還一直嗆聲「你是打不過我的」，讓他感到生命威脅，因此選擇開槍。

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▲台南市宅港派出所，今天（26日）下午3時許，突然有一名男子闖入所內，企圖追砍值班警員。（圖／翻攝畫面）
▲台南市宅港派出所，昨天突然有一名男子闖入所內，企圖追砍值班警員，遭開槍制伏。（圖／翻攝畫面）
據了解，當時吳男闖入派出所後，先是說要吹冷氣，雖後竟突然揮刀攻擊值班台警員，還對李竣安嗆聲「你是打不過我的」，李竣安見狀隨即將吳男引至派出所外廣場，雙方一人拿刀、一人拿槍展開對峙。

李竣安發現對方始終不願棄械，不得已對空鳴槍制止，並朝吳男「非致命部位」射擊，現場傳出13聲槍響，其中有5槍擊中吳男腿部、1槍擊中在腹部，隨後人才倒地，並送往奇美醫院搶救，無生命危險。

對此，台南市警局長方仰寧指出，該員表現良好，正確大膽用槍沒有問題，故發布行政獎勵記功1次；案發後，李竣安表示，這是自己從警以來第一次開槍，由於殺警命案發生不久，近期值勤都特別提高警覺，由於吳男情緒不穩，還不斷叫囂「你打不過我啦」，讓自己感覺生命遭受威脅，因而開槍。（編輯：孫唯容）


再傳襲警！台南男「持雙刀」闖派出所　遭警連開13槍制伏

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