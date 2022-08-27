持刀闖派出所襲警！男子狂嗆「你打不過我」 警決定開槍
台南日前剛發生2警殉職，又發生襲警案，昨（26）日下午3點多，一名40多歲吳姓男子，突然持雙刀闖進宅港派出所，企圖追砍值班警員，員警李竣安見狀，立刻對空鳴槍喝止，並朝吳男非致命部位開了12槍，吳男身中6槍遭制伏上銬；事後李竣安透露，當時吳男不斷揮刀，還一直嗆聲「你是打不過我的」，讓他感到生命威脅，因此選擇開槍。
據了解，當時吳男闖入派出所後，先是說要吹冷氣，雖後竟突然揮刀攻擊值班台警員，還對李竣安嗆聲「你是打不過我的」，李竣安見狀隨即將吳男引至派出所外廣場，雙方一人拿刀、一人拿槍展開對峙。
李竣安發現對方始終不願棄械，不得已對空鳴槍制止，並朝吳男「非致命部位」射擊，現場傳出13聲槍響，其中有5槍擊中吳男腿部、1槍擊中在腹部，隨後人才倒地，並送往奇美醫院搶救，無生命危險。
對此，台南市警局長方仰寧指出，該員表現良好，正確大膽用槍沒有問題，故發布行政獎勵記功1次；案發後，李竣安表示，這是自己從警以來第一次開槍，由於殺警命案發生不久，近期值勤都特別提高警覺，由於吳男情緒不穩，還不斷叫囂「你打不過我啦」，讓自己感覺生命遭受威脅，因而開槍。（編輯：孫唯容）