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徐若瑄《初戀》狂被叫媽！爆料柯震東戀情：戲裡外都是

▲徐若瑄（左）在《初戀慢半拍》中大談姐弟戀，也表示是第一次演這種題材。（圖／甲上娛樂提供）
▲徐若瑄（左）在《初戀慢半拍》中大談姐弟戀，也表示是第一次演這種題材。（圖／甲上娛樂提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-27 12:44:352022-08-27 13:04:09

浪漫愛情電影《初戀慢半拍》由陳駿霖執導，徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳主演，電影在昨（26）日全台上映。徐若瑄和導演陳駿霖接受主播簡立喆專訪，徐若瑄坦言這次是第一次挑戰「姐弟戀」題材，面對已是「姐弟戀專業戶」的柯震東大談戀愛，讓徐若瑄爆料：「戲裡戲外都是！」

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《初戀慢半拍》將現代人因為工作忙碌或沈溺社群軟體，渴求溫暖卻更加寂寞的心情寫成愛情故事，以輕快節奏療癒每個寂寞的人。徐若瑄說道：「這個姐弟戀比較特別，小洪（柯震東飾）到了快30歲還是母胎單身」，與不相信愛情的樂樂（徐若瑄飾）相遇，進而激發出曖昧關係，也成為樂樂生活中的一道暖光。


▲溫柔姐姐徐若瑄（左）遇上呆萌弟弟柯震東（右），發展出曖昧的關係。（圖／甲上娛樂提供）
▲溫柔姐姐徐若瑄（左）遇上呆萌弟弟柯震東（右），發展出曖昧的關係。（圖／甲上娛樂提供）
徐若瑄第一次挑戰「姐弟戀」之外，更有趣的是，在戲裡還有一位年紀這麼大的兒子偉傑（范少勳飾），讓徐若瑄連說兩次「這真的很恐怖」，不過為了培養默契，范少勳私底下會叫對方「媽！」，直到殺青還改不過來，徐若瑄就笑說：「不准再叫媽了！」搞笑對答也讓人會心一笑。

徐若瑄也坦言，曾和導演說過，沒辦法說服自己有個這麼大的兒子，後來導演就帶她到鋼琴酒吧，和在裡面工作的女性朋友聊天後才發現，她們確實在年輕時就談戀愛，卻遇到不負責任的男人，之後也就一肩扛起把孩子養大的使命，讓徐若瑄驚訝的說：「她們年齡可能跟我差不多，但小孩年紀真的就這麼大了。」


▲面對戲裡有一位這麼大的兒子，也讓徐若瑄表示「這真的很恐怖」。（圖／甲上娛樂提供）
▲面對戲裡有一位這麼大的兒子，也讓徐若瑄表示「這真的很恐怖」。（圖／甲上娛樂提供）
不同家庭有著不一樣的教育方式，而劇中小洪邁入29歲，卻還是母胎單身，加上媽媽對他過於愛護，導致小洪缺乏自信、甚至有點社交障礙，面對這樣的情況，該如何脫單？徐若瑄也有感而發，因為自己太小就出來工作、經濟獨立自主，「所有大決定都自己做，所以我是比較獨立、自主的女性」，相對也會被同性質的男性吸引，也坦言太過被保護不是自己的問題，或許是家庭「愛的方式太過度」，徐若瑄也建議可以先試著搬出去住，「你就會發現，很多事情都要自己來。」

另外，徐若瑄也推薦所有年輕媽媽一定要去看《初戀慢半拍》，可以透過戲裡的兩位媽媽不同的教育方式，進而反思自己的教育方式是否要調整，怎樣才是真的對孩子好。導演透過「談戀愛」過程的熱戀及心碎，訴說著這是一般人必經歷過的事情，也是一種「成長」。《初戀慢半拍》在8月26日全台上映。


▲談戀愛心碎的經驗，也是成長的一種。（圖／翻攝自YouTube）
▲談戀愛心碎的經驗，也是成長的一種。（圖／翻攝自電癮好選喆YouTube）

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