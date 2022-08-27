看準每年近2,000台銷售商機，Honda再次導入船外機事業

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目前台灣有登記註冊搭載船外機的漁船數量達約17,000艘，海關公布每年引進之船外機的數量約為1,800~2,000台，加上近幾年小型遊艇數量快速成長，而過去Honda的船外機是由代理商負責銷售，Honda Taiwan看準商機與為提供更完善銷售與服務，決定自己經營這塊市場。
Honda自1964年開始投入四行程船外機開發與販售，至今堅持生產較環保的四行程船外機，且一直以來在效能與節能性上都具領導地位，在科技應用上，大家熟知的PGM-FI噴射系統、VTEC可變氣門正時與揚程等科技在Honda的船外機上也都看得到，同時Honda表示其船外機產品除了採用多項科技外，亦有低油耗、安靜與高耐用性等特色。
Honda Taiwan在開啟船外機事業後，首波導入的產品是可輸出250匹馬力的BF250，以及輸出90匹馬力的BF90，其中BF250是以Honda旗艦房車Legend所搭載的60度V6引擎衍生而來，排氣量為3,583c.c.，可在5,800rpm時輸出250匹最大馬力，可提供小型船隻充沛動力。至於BF90則是符合小型漁船動力上限規範解除後，漁民對船隻動力的需求，具備更高的效率與經濟性。而售價部分，BF90依船隻大小規格不同，完裝價約為30多萬，而BF250則是約70多萬。
據了解，船外機使用週期與汽車引擎大多以公里數計算有所不同，船外機是以小時計，平均超過3,000小時就會進入運轉末期，也是主要汰換時機，若以一般職業用船隻，使用時數累積相當快，平均一年可超過1,000小時，因此平均3~4年就得汰換。
Honda Taiwan動力事業部表示，本次發表會為Honda Taiwan再啟船外機事業的起點，未來仍會依市場需求引進不同動力款式，下一波預計導入115匹至150匹馬力之產品；Honda Taiwan期望未來能夠在汽車與重機之外的領域累積更多的Honda Fans，持續在各領域支持Honda。