原子少年麗寶樂園開唱！4大行星壓軸 小孩：沒幻想過
▲《原子少年》天王星今在台中麗寶樂園開唱，還有地球、水星、火星。（圖／三立電視提供）
今夏最High！ 用音樂抓住2022暑假的尾巴，「麗寶夏日演唱會」將於27日本週六晚上7點在麗寶OUTLET MALL的祕境「落羽松」草原熱血開唱！麗寶樂園突破傳統遊樂場框架，打造綜合渡假區，有賽車場、馬拉灣、購物中心及飯店是全台灣最大，吃喝玩樂一次滿足！為了回饋暑假廣大入園及在麗寶樂園消費的民眾，祭出演出卡司超堅強：理想混蛋、《菱格世代DD52》G.O.F、ALL IN 5、顏佑庭、李杰明，更邀來夯團《原子少年》壓軸演出，一口氣集結天王星、地球、水星、火星4團助陣，將壓軸唱跳超過1小時，媲美正式演唱會規格，訊息公佈引發粉絲們暴動，原子少年才剛結束台北國際會議中心專場演出，門票更是秒殺一票難求，「麗寶夏日演唱會」堪稱暑假全台最盛大戶外演唱會，目前索票超過已經8萬張，歌迷請把握最後機會！
談到以前暑假最常做的事？理想混蛋雞丁表示：「喜歡前三天把所有暑假作業一口氣寫完，然後就可以無後顧之憂地出去玩了！」小時候住在宜蘭，很多可以接近大自然的地方，會跟同學帶著採集箱跟網子去抓昆蟲或抓小魚小蝦回家養。建廷回憶：「回外婆家玩一整個暑假，每天都會騎腳踏車到處探險！」阿哲大學時都會跟系上排球隊一起練球。至於到遊樂園會挑戰瘋狂設施嗎？雞丁雀躍說：「我很愛各種很刺激的設施，畢業旅行去麗寶的時候也是一開門就先衝斷軌雲霄飛車，直接先玩三遍，不開玩笑。」可沛自嘲：「明明帶著害怕的心，但還是一個一個去排隊玩了。」被問及這次歌單，他們透露：「因為理想混蛋沒有在遊樂園表演過，這次心情頗為興奮，想要讓觀眾們《在地球爆炸之前》好好享受一番。」 ▲《菱格世代DD52》脫穎而出的冠軍女團G.O.F。（圖／三立電視提供） 原子少年近來工作滿檔，被問及過往暑假最常做的事情？地球陳廷軒直呼：「最喜歡去玩水上樂園，特別是像麗寶這樣可以買水陸套票，水上跟陸地都可以玩透透對學生來說很划算。」洪禹翔也大讚：「學生時期的我暑假除了會和同學約去運動，最重要的就是每年的暑假一定會來麗寶樂園玩水，因為我自己是台中的孩子，所以暑假就是必須和同學來麗寶玩水！」黃文廷則表示：「我自己暑假最常回阿嬤家和阿嬤去菜園玩，但阿嬤其實都是在認真種菜拔菜，而我負責在旁邊玩耍。」敢挑戰刺激設施？高胥崴自招：「不會，基本上屬於顧包包型，因為我非常怕高！」蔡承祐打趣說：「什麼設施都一定要跑一遍，難得來了就不要留下遺憾，但現在年紀大了，比較怕一點。」 ▲療癒系獨立樂團「理想混蛋」。（圖／三立電視提供） ▲《原子少年》天王星爆紅後，工作接到手軟。（圖／三立電視提供） 如今出道後，暑假轉變成演出工作行程，這樣的改變是否還適應？天王星蔡承祐認為：「我自己是很享受在這裡面，畢竟我最怕的就是閒下來，有這些事能時時刻刻提醒我還在增進自己。」高有翔則形容：「這一切依然像是一場夢，來得也有些突然，甚至有時會招架不住。但是每次看見台下滿滿支持我們的朋友，就會想要把每一次的表演做到更好，讓大家覺得很值得。」水星李秉諭樂此不疲：「其實我是一個工作狂，與其整個暑假都在玩，我還比較想要整個暑假都在工作、表演，所以心情是非常的興奮與開心。」 ▲《原子少年》火星。（圖／三立電視提供） ▲《原子少年》地球。（圖／三立電視提供） 對於這次演出超期待，蔡承祐呼籲粉絲：「很榮幸能夠參加這一次的演出 ！謝謝麗寶的邀請及粉絲的喜愛，難得來遊樂園表演，我們也希望大家能在這裡感受到的天王星的氛圍，跟著我們一起玩！一起嗨！一起有個難忘的夜晚！」小孩相當開心：「真的滿興奮的，能在小時候常來玩的遊樂園表演，我竟然有機會能站在這個舞台上表演，以前真的沒有幻想過。」黃文廷充滿感謝：「首先非常感謝麗寶邀請，這是我第三次來台中，我真的很喜歡吃這裡的奶油酥餅還有芋頭酥！」無法到現場的粉絲，當晚8點到10點可透過三立台灣台、華視、MOD、四季線上等13個電視及數位頻道同步收看。（編輯：楊穎軒） ▲《原子少年》水星。（圖／三立電視提供） VIDEO VIDEO