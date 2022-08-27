英國能源價格上限漲8成！百姓苦哈哈　中產階級恐被摧毀

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專家警告，此舉很可能導致通貨膨脹率進一步上升到14.2%，影響2400萬戶人家，並讓600萬個英國家庭喪失畢生積蓄，而且預計到2024年前，狀況都不會好轉，能源成本有好一段時間都將保持在高位。
32歲的英國人妻巴肯（Ruby Blaken）表示，自己過去從來不用擔心能源帳單上的數字是多少，然而，比起去年同期，最新能源價格上限的拉高，將導致他們要多付3倍以上的錢；他們不得不取消一些孩子課後參與的活動，如游泳俱樂部等等，她和先生幾乎每天都在埋頭研究，看看到底還能從哪些地方省錢：「我已經盡量避免使用烤麵包機和微波爐之類的東西，然後加快我做事的步伐，但我還是不確定以後該怎麼做，我們將不得不從其他支出項目中，找到額外的現金。」
英國財政大臣札哈威（Nadhim Zahawi）警告，數百萬個英國家庭將難以支付持續飆升的生活費用，尤其是中等收入者和最弱勢群體，中產階級或將被摧毀；以年收入4萬5千英鎊（約新台幣161萬元）的護士或教師來說，日子真的不太好過，就更別提要靠社會福利金過活的民眾了。
中小企業方面，其財務原本就已經被新冠疫情蹂躪，很多注定在不久的將來就會倒閉；現在能源成本翻倍將進一步扼殺它們。英國小型企業聯合協會主席麥克道格（Martin McTague）表示，英國的中小型企業僱用了1600萬人，如果它們大量倒閉、破產，不僅會導致失業人數大增，政府的財政稅收也會減少，連銀行都將遭受貸款違約的風暴來襲，呼籲即將繼任的新首相，必須恢復由政府支持的緊急貸款等優惠計畫，幫助英國的企業度過這波危機。