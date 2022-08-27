DJI Avata無人機登場 　實現人機合一沈浸式飛行拍攝體驗

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Avata 配備 1/1.7 英吋影像感測器，影片拍攝最高規格為 4K/60fps，支援 D-Cinelike 色彩模式。相較於普通航拍機 84° 的視角範圍（FOV），Avata 的錄像視角範圍擴展至 155°，視覺效果更具張力，並加入Avata 支援超強增穩（RockSteady）和地平線增穩（HorizonSteady）提供穩定性更佳的影片。
Avata比DJI FPV輕了約50%，機身內建槳葉防護罩，降低風險發生的概率，採用涵道氣動設計的槳葉防護罩，在飛行時可提供額外推力，Avata 動力效能更高，續航得以保持在 18 分鐘的水準。Avata 相容 DJI 穿越搖桿和 DJI FPV Remote Controller 2，搭配體感技術，只需輕微轉動手腕就能控制飛行方向，實現「指哪飛哪」的暢快體驗。
全新 DJI Goggles 2 延續了以往飛行眼鏡的炫酷風格，並配備兩塊1080p Micro-OLED 顯示螢幕， 100Hz 更新率可流暢呈現飛行視野。還配備了獨立的影片處理芯片，有效優化影片播放的解析度和流暢度，重量約 290 公克，支援遠視 200 度至近視 800 度的屈光度調節，不同視力水平的使用者都能盡情享受飛行。