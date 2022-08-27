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DJI Avata無人機登場 　實現人機合一沈浸式飛行拍攝體驗

▲DJI 推出DJI Avata，提供「人機合一」的沉浸式體驗。(圖／官方提供)
▲DJI 推出DJI Avata，提供「人機合一」的沉浸式體驗。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-27 13:17:20

DJI正式發表新款無人機DJI Avata，以體驗至上為理念的空拍機，強調「人機合一」的沉浸式體驗，Avata需佩戴飛行眼鏡以第一人稱視角進行操控，而全新的Goggles 2頭帶裝置，擁有更輕、更舒適的配戴體驗，此外，支援穿越搖桿使用時，讓使用者可以直覺操控無人機，達到人機合一的飛行體驗。DJI Avata 單機的價格15,890元，另有進階套組售價 40,880元。

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Avata 搭載 DJI  O3+ 影像傳輸，SRRC 標準下最遠傳輸距離可達 6 公里，提供 1080p 影像傳輸畫質，資料傳輸速率最高可達 50Mbps，延遲低至 30 毫秒。Avata 配備下視雙目視覺感應和 ToF 紅外線感測系統，可感應機身下方障礙物，在保障飛行安全的同時可實現低空飛行以及室內飛行。在飛行時即便側翻觸地，啟動反烏龜模式，能自主翻轉歸位，恢復待飛狀態。

Avata 配備 1/1.7 英吋影像感測器，影片拍攝最高規格為 4K/60fps，支援 D-Cinelike 色彩模式。相較於普通航拍機 84° 的視角範圍（FOV），Avata 的錄像視角範圍擴展至 155°，視覺效果更具張力，並加入Avata 支援超強增穩（RockSteady）和地平線增穩（HorizonSteady）提供穩定性更佳的影片。

Avata比DJI FPV輕了約50%，機身內建槳葉防護罩，降低風險發生的概率，採用涵道氣動設計的槳葉防護罩，在飛行時可提供額外推力，Avata 動力效能更高，續航得以保持在 18 分鐘的水準。Avata 相容 DJI 穿越搖桿和 DJI FPV Remote Controller 2，搭配體感技術，只需輕微轉動手腕就能控制飛行方向，實現「指哪飛哪」的暢快體驗。

全新 DJI Goggles 2 延續了以往飛行眼鏡的炫酷風格，並配備兩塊1080p Micro-OLED 顯示螢幕， 100Hz 更新率可流暢呈現飛行視野。還配備了獨立的影片處理芯片，有效優化影片播放的解析度和流暢度，重量約 290 公克，支援遠視 200 度至近視 800 度的屈光度調節，不同視力水平的使用者都能盡情享受飛行。

▲DJI Avata。(圖／官方提供)
▲DJI Avata速度感十足，能高速追逐賽車拍出特殊風格的照片影片。(圖／官方提供)

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