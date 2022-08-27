防水、旱災刻不容緩　王美花成立災害緊急應變小組

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同時自8月16日起每日召開管控會議展開更細緻節水調度及防旱整備作業，已完成417口抗旱水井盤點及抽查作業、7處伏流水設施維持出水功能及檢整作業、42台移動式淨水待命機動調度，並與國軍建立6台淨水車通報流程，由水庫管理單位執行5次地面及焰彈人工增雨作業，後續仍將持續守視氣候條件，機動進行人工增雨作業。會議中決議即日起新北市，不含汐止區、桃園及臺南地區調整為水情提醒綠燈，9月3日起調整基隆地區，含新北市汐止區由水情提醒綠燈為夜間減壓供水黃燈，並提醒國人節約用水。
王美花進一步指出，時值汛期持續要求各水庫單位每日三次查報水情，並隨時守視氣候變化，做好一手防旱應變、一手防汛準備，截至8月25日水利署已完成61場次豪雨應變，其中0514豪雨事件達經濟部災害緊急應變小組二級開設，對於防汛高風險地區已預布抽水機降低危害，全臺共1,553部移動式抽水機已完成整備隨時待命，68座滯洪池將預留滯洪空間，降低颱洪逕流，另外191座抽水站再次檢整運作正常。
同時，完成1,802支淹水感測器布設，並持續納入各式監控設備運用先進科技，即時掌握災情動態快速反應，河川局與全國1,621名防汛護水志工及地方政府520處防災社區緊密合作，透過公民協力方式，並採取點、線、面防災策略，全民齊心參與防災工作，提升防災應變能力。
經濟部表示，近期全球各地旱澇頻仍，將持續密切關注並提前準備因應以維持枯水期供水穩定，並要求各水利單位做好各項防汛減災及原水高濁度因應整備作業，一手防汛一手防旱，同時籲請國人與政府共同攜手努力，面對氣候變遷的挑戰。