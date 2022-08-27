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防水、旱災刻不容緩　王美花成立災害緊急應變小組

▲經濟部長王美花今（27）日召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，用最壞的打算作最好的準備，並決議即日起成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組未雨綢繆提前應變。（圖／經濟部提供）
▲經濟部長王美花今（27）日召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，用最壞的打算作最好的準備，並決議即日起成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組未雨綢繆提前應變。（圖／經濟部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-27 13:21:19

全球受氣候變遷影響下，各地降雨極具不確定性，經濟部長王美花今（27）日召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，用最壞的打算作最好的準備，並決議即日起成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組未雨綢繆提前應變，即日起新北市、桃園及臺南地區調整為水情提醒綠燈，9月3日起調整基隆地區，新北市由水情提醒綠燈為減壓供水黃燈，呼籲社會大眾共同節約用水，提前審慎因應水情變化。

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今日的檢討會議水利署報告，統計7月迄今降雨量偏少，僅約歷史平均4成，自6月起展開各項節水調度策略，在各用水及供水單位共同努力下達到2億噸以上成效，方能在降雨量如此偏低情況下，主要水庫蓄水率仍可維持4成以上至滿庫，並於7月起已召開2次供水情勢檢討會議。

同時自8月16日起每日召開管控會議展開更細緻節水調度及防旱整備作業，已完成417口抗旱水井盤點及抽查作業、7處伏流水設施維持出水功能及檢整作業、42台移動式淨水待命機動調度，並與國軍建立6台淨水車通報流程，由水庫管理單位執行5次地面及焰彈人工增雨作業，後續仍將持續守視氣候條件，機動進行人工增雨作業。會議中決議即日起新北市，不含汐止區、桃園及臺南地區調整為水情提醒綠燈，9月3日起調整基隆地區，含新北市汐止區由水情提醒綠燈為夜間減壓供水黃燈，並提醒國人節約用水。

王美花進一步指出，時值汛期持續要求各水庫單位每日三次查報水情，並隨時守視氣候變化，做好一手防旱應變、一手防汛準備，截至8月25日水利署已完成61場次豪雨應變，其中0514豪雨事件達經濟部災害緊急應變小組二級開設，對於防汛高風險地區已預布抽水機降低危害，全臺共1,553部移動式抽水機已完成整備隨時待命，68座滯洪池將預留滯洪空間，降低颱洪逕流，另外191座抽水站再次檢整運作正常。

同時，完成1,802支淹水感測器布設，並持續納入各式監控設備運用先進科技，即時掌握災情動態快速反應，河川局與全國1,621名防汛護水志工及地方政府520處防災社區緊密合作，透過公民協力方式，並採取點、線、面防災策略，全民齊心參與防災工作，提升防災應變能力。

經濟部表示，近期全球各地旱澇頻仍，將持續密切關注並提前準備因應以維持枯水期供水穩定，並要求各水利單位做好各項防汛減災及原水高濁度因應整備作業，一手防汛一手防旱，同時籲請國人與政府共同攜手努力，面對氣候變遷的挑戰。

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