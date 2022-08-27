社青住宅擬轉賣爭議 侯友宜：明年會達成1.1萬戶目標值
針對新北市板橋民權段都更青年社宅傳出市府研議出售，新北市長侯友宜今（27）日到蘆洲出席「蘆洲民義段海砂屋自主都更案」團圓感恩活動時，表示財政局、城鄉局已經多次說明，新北市面對社會住宅，有一定步驟，明年會完工1.1萬戶，達成目標值。
民進黨新北市議員何博文和戴瑋姍，日前輪番在議會質詢板橋社會住宅傳出235戶即將標售，質疑市府先圈地說要蓋社宅，之後再改成標售；市府也回應有關板橋民權段公辦都更案，目前還在驗屋階段，預計要到年底才會交回給市府，明年才會有政策討論，強調目前並無出售計畫，將待點交完成後做才會做最妥適的規劃安排。
對手民進黨新北市長參選人林佳龍也針對此事警告侯市長不要賣社青住宅，今日前往深坑地區掃街拜票時更是指出，板橋民權段公辦都更，竟然將社宅當豪宅賣，市府說年底後點交再決定用途，這是公然說謊。
侯友宜則是在接受聯訪時指出，社宅興建完工中到明年會有1.1萬戶，中長期可從各地拿回公益空間，總規劃4.5萬戶，也會達成中央給新北的目標數量，租金補貼也有3.2萬戶，包租代管近8千戶；其中社宅內將以多元方式做，例如青銀共居、日照、公托、兒少服務、心理衛生諮詢等，新北市社宅不只是住宅，是共同營造社區安全安心的環境。