S2O主辦稱「被陰」揚言提告！文化部：業者耽誤申請時間
「S2O Taiwan潑水音樂祭」27、28日舉行，由於隔離專案等防疫因素，CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人確定無法來台，主辦方砲轟「覺得被文化部陰了」；文化部次長李靜慧今天回應，此案純粹是業者耽誤整個申請時間，包括送來資料非常不完整，並強調文化部支持業者辦理大型國際活動。
「S2O Taiwan潑水音樂祭」於27、28日連續2天，在大佳河濱公園登場，原先表演陣容有具俊曄、CL等韓星外，演出名單更是開出知名國際大牌DJ和歌手，沒想到主辦單位在活動前一天，突然在臉書宣布部分藝人無法出席，且從原本表示3組無法前來，經過7次修改變成11組，共有「Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump」，讓粉絲氣炸。
不過主辦方負責人Brian則將矛頭轉向文化部，昨晚在直播上指出一切都是「被文化部陰了」，指控「藝文防疫泡泡專案」被政府單位踢皮球，突然取消原本核准的海外藝人工作證，更揚言會告文化部。
今天李靜慧次長受訪時表示，文化部支持業者辦理這樣大型國際活動，當然會盡其所能協助業者，不過此案純粹是業者耽誤申請時間，包括送來資料「真的非常不完整」，而且要做專案泡泡還有一個重點，就是所到每一個地點，都應跟當地衛生主管單位協調，畫出所謂的專案路線。
李靜慧表示，文化部在本週三（24日）晚上才收到資料，週四（25日）文化部詢問包括機場、北市政府衛生局等單位，都沒人接過任何查詢或共同協商紀錄，對文化部而言，該案真的無法協助。
李靜慧說，文化部也要再次表達，願意跟業者站在一起，但業者也必須要考慮我們目前顧慮國人健康與種種防疫的規定。（編輯：孫唯容）