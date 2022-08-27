小S《熙娣想聊》奪最佳亞洲脫口秀　謝大S背後「拉一把」

2022新加坡亞洲內容大獎昨（26）日公布得獎名單，綜藝節目《熙娣想聊》一舉拿下「最佳亞洲脫口秀」獎項，主持人、「國際巨星」小S（徐熙娣）今天中午，就開心發文致謝姊姊大S以及製作人B2。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《熙娣想聊》即將籌備第二季，小S說：「最感謝的還是我姊，在我最沒自信時，鼓勵我主持，甚至還直接當製作人，提供了非常多的創意，所以我非常感謝大S。」小S也感謝另外一位製作人B2，「在疫情期間，刻苦克難地做了這個節目，最後竟然還可以受到國際的肯定，對我們整個團隊，真的是一個超級大的鼓勵。」笑說自己現在已經是真正的「international professional superstar」，講的時候再也不會嘴軟。▲《熙娣想聊》即將籌備第二季，圖為第一季首映會。（圖／CATCHPLAY+提供）事實上，小S之前在Podcast中有分享，在節目《康熙來了》停播後，曾陷入一段低潮，當時時常被老公許雅鈞問「怎麼都懶得出門」，才發現自己不快樂，便趕緊找大S求助，而大S也一眼就看穿妹妹的沮喪與痛苦，直言：「妳明明還想工作，很希望得到掌聲，為什麼不承認？」小S在姊姊的鼓勵下，才決定復出當主持人。▲小S在大S的鼓勵下，主持節目《熙娣想聊》。（圖／CATCHPLAY+提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 葛斯齊爆許雅鈞夜店摟妹！小S曬全家福照反擊八卦獨／最強狗仔葛斯齊出手！連環圖爆小S老公夜店摟妹才讚余天一家人很偉大 小S悼念余苑綺「在天堂沒痛苦」小S被醫警告恐生「唐寶寶」！自曝大S罵她「害人精」原因