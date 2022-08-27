2歲男童曾打1劑疫苗！確診3天「在家昏迷」 到院前身亡
中央流行疫情指揮中心表示，今（27）日新增40例死亡個案，發言人莊人祥表示，其中一例特殊死亡案為2歲男童，有慢性神經系統疾病史，8/14曾接種過1劑疫苗，8/17家用抗原快篩陽性，8/20 家人發現昏迷，緊急送醫，到院前已無呼吸心跳，急救無效死亡。
今增179例中重症，包括138例中症、41例重症，其中重症部分新增2例MIS-C個案，莊人祥表示，10月大男嬰在7/13確診、8/22起出現發燒、紅眼、軀幹皮疹，8/23被家長帶往急診，疑似MIS-C收治住院，住院期間有冠狀動脈擴大情形，目前狀況平穩收治一般病房。
另一名11歲女童則於6/7確診，8/19起連續發燒5天，另有3天出現喉嚨痛、腹脹、腹瀉等症狀，8/23開始於臉部、四肢軀幹發現皮疹，8/24被家人帶往急診，診斷疑似MIS-C收住加護病房，目前仍持續於加護病房治療中。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。