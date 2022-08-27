台泥、雲朗偕經濟部　紅葉谷綠能溫泉園區正式開幕

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經濟部能源局局長游振偉致詞表示，推動淨零轉型及能源轉型政府責無旁貸，在地民眾及企業參與則扮演不可或缺關鍵角色。經濟部能源局於107年補助延平鄉公所執行「原住民地區參與再生能源設置補助」計畫，評估地熱發電潛力，後於110年補助台泥綠能公司執行「地熱能發電系統示範獎勵計畫」，未來規劃建置1MW的地熱電廠。透過中央與地方共同努力將過去屢屢因風災淹沒的紅葉溫泉區使之重生，期可帶動部落經濟與促進青年回鄉。
經濟部說明，為推動地熱發展，於增加投資誘因部分，111年度保證收購費率增訂不及2MW的費率級距，為每度5.7736元，協助業者前期建立小型案場驗證地熱潛能，據以後續擴廠，另針對原住民地區提供額外1%費率加成。此外，為健全地熱開發法制環境，經濟部業於111年6月21日預告「再生能源發展條例」修正草案，新增地熱專章，明定地熱探勘、開發、營運等階段之相關規範，簡化及明確化地熱申設程序。
經濟部最後強調，面對嚴峻氣候變遷之挑戰，2050淨零轉型不僅是全世界亦是臺灣努力的目標，臺灣位處地熱資源最豐富之環太平洋火山帶，地熱將是未來2050淨零轉型不可或缺的重要角色。目前經濟部已成立「地熱發電單一服務窗口」，輔導業者加速設置地熱電廠，歡迎各界與窗口聯繫洽詢，共同為臺灣地熱發展貢獻心力。