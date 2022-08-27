《流星花園》男星家暴片外流！老婆懷胎7月遭狠踹

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妻子Anneppley昨天晚間，在微博發出一段2分21秒的影片，只見王東原本坐在房間一邊，突然大罵髒話跳起來，往床上的妻子踹下去，後續還多次聽到消音的聲音，可見王東咒罵不少次髒話，之後又走到門邊拿起嬰兒床板，疑似砸向妻子身上，並說：「操XX，我弄死妳。」後續又在房間來回走了幾趟後，竟跑去廚房拿刀，這時Annepple才趕緊拿起手機報警。
令人心疼的是，Annepple在影片中上字幕表示，此次毆打過程都未還手，原因是當時經痛只能躲在被窩裡。之後王東發現Annepple手上拿著手機，居然把手機搶過來摔壞，並掐住她脖子大喊：「妳要幹啥？妳拿電話要幹啥？幹什麼？一起死是吧？是不是大家一起死？是不是？」當時Annepple表示被掐到快無法呼吸，所幸警方及時趕到敲門，王東這才鬆手。
但更可惡的是，王東從警局回家後，竟避開監控的情況下，對她實施更嚴重的毆打，導致Annepple被打暈在地，昏迷不醒，強撐最後一絲力氣，跑去鄰居家求救。
而從曝光的照片中可以看見，Annepple頭部有多處受傷，還導致短暫性失憶，被打傷的地方現在都還是禿的，更令人驚訝的是，在她懷孕7個月時也有被打，不過因為沒有監視器畫面：「他不承認毆打我的事實。」
影片曝光後，網友看完都被嚇傻，而王東在今（27）日凌晨發文表示：「對於佔用公共資源跟大家道歉，也對我當時的過激行為道歉。但是現在，我終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了。我曾經對生活也有期許，努力過，包容過，毫無喘息的控制不是正常的夫妻關係。但是我真的很想說一下，這並非是事情的全貌和真相。已委託律師處理相關事宜，請大家給予我們一些私人空間，對不起打擾大家了！」
不過，網友對於王東的道歉文不領情，其中還暗指Annepple「毫無喘息的控制」、「終於解脫了」，痛批他：「閉嘴吧家暴男」、「你打了人，你解脫了？真有意思」、「坐牢好嗎！」、「你的結局，牢裡蹲」、「不是正常的夫妻關係就能打人？」
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