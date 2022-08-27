花16萬買S2O不給退！美女無奈換比基尼 參加沒偶像活動
「S2O Taiwan潑水音樂祭」今（27日）登場，原定出演的東西洋大咖CL、Yellow Claw、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump等，主辦在表演前1天宣布「全部不會來」，更表示「不能退票」，消息令購票民眾無奈，更有花了16萬買19張VIP包廂的消費者坦言因為不能退票，只好硬著頭皮，並換上比基尼出席沒有偶像的活動；市政府亦十分關注此事，消保官與文化局稍早已到場了解狀況，表示會保護大家權益。
不少購買該場活動的民眾，今在場外表示「當初都是因為有CL才買票」，現在人沒來更不給退票，氣憤坦言像被詐騙，甚至有苗栗北上的民眾受訪抱怨，表示今是來退票，不可能進場，加上裡面不能帶水，必須在場內消費，「酒水費超貴，他們要彌補損失，我不要再被薛一次」，該消費者更持票到服務台詢問退票事宜，工作人員則回應：「有退票需求一律走法律管道。」
台北市消保官龔千雅今到場了解狀況後，表示：「有跟業者協調，關於業者在臉書頁上面有提到『不能夠退票』，這樣的文字已經違反文化部所訂定的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》，要求業者移除文字，我們有要求業者急速移除，至於後續，消費者如果保留票根的話，可以再提起相關消費爭議的申訴，業者沒有當場提到一定能夠怎麼處理，但有提到說願意處理後續消費者爭議的申訴，市政府有要求這邊能夠全額退票的訴求，業者是表示會帶回去研究，再回覆給市政府。」