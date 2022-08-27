不只富羣？藍再爆蔡適應團隊還有第二家破億台水包商

國民黨立院黨團日前舉行召開記者會，質疑與民進黨基隆市長參選人蔡適應立委關係密切的前服務處副主任劉文得，其親弟弟劉冠毅曾任「富羣聯合工程服務有限公司」的負責人，並在蔡適應立委任期之間，不斷得標自來水管線相關治水工程案，得標總金額超過1億元。國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁後續也指出，劉文得擔任蔡適應服務處副主任期間，「富羣公司」不僅多次得標「自來水管線」工程，針對蔡適應團隊的切割，林佩蓁更認為，劉文得六月底從蔡適應團隊轉到其子弟兵吳驊珈競選辦公室擔任主任，這等於是「左手換右手」；而且，「富羣公司」的辦公地址和蔡委員服務處是樓上樓下，如此層層關係，證明蔡適應跟劉文得根本關係密切。
林佩蓁今（27）日也再度踢爆，劉文得家族包水工程其實不只「富羣公司」一家！林佩蓁提到，除了劉冠毅外，同樣也是劉文得另一位親弟弟的劉仁聰，其擔任負責人的「上弘泰股份有限公司」，經仔細一查後，居然發現該公司自蔡適應上任後，同樣不斷得標「自來水管線設備」等工程，自105年2月以來，得標總金額同樣超過一億元。林佩蓁表示，在蔡適應近年來不斷強調自己治水和改善基隆高地供水政績的背後，居然暗藏其親信家族不斷得標治水工程，「甚至還不只一家！」
林佩蓁認為，蔡適應不要再躲避，應出來說清楚、講明白，到底知不知道與自己關係密切的劉文得，讓其兩個親弟弟分別所負責的兩家公司，在近5年期間，不斷順利標下分別總額超過一億元的自來水管線工程？
林佩蓁質疑，從「富羣公司」到「上弘泰公司」，為何這兩家近年大量得標自來水工程的公司，都與劉文得的親兄弟們有關？蔡適應委員是否了解到他身為國會議員的身分，但親信家族的不同公司都分別獲得總金額過一億元的標案？也如同前幾日國民黨立院黨團的質疑，是不是基隆人缺水，蔡適應的服務處卻充滿了肥水？
林佩蓁最後表示，一開始是劉冠毅任負責人的「富羣公司」，後來發現還有劉仁聰的「上弘泰公司」，通通與劉文得的親兄弟有關，甚至富群的負責人劉冠毅也擔任上弘泰的監察人，表示這兩家公司其實乃是同屬一個經營團隊！對於這一連串的情況，林佩蓁說，蔡適應委員不該再顧左右而言他，不該再切割自家人然後轉移焦點，應該好好的出面交代清楚，並且正面回應這些公司得下標案是否跟劉文得有關？否則，這樣瓜田李下的情況，不僅有相當嚴重的道德與法律瑕疵，更無法取信於基隆市民，也不適合做為基隆市長的候選人！