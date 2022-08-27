「體壇周子瑜」帥氣擊出安打 國小弟弟一句話被誇識貨
運動實境節目《超級王牌棒球隊》如火如荼播映中，最新一集，他們對戰黃忠義的母校「花蓮太巴塱國小棒球隊」，有「體壇周子瑜」之稱的跆拳道品勢女神姜巧文，上週漂亮接殺出局，讓教練黃紹熙直呼感動，這次比賽她甚至「圓了夢」，首次擊出安打，還是直奔二壘的二壘安打，她興奮表示：「當下只想要趕快跑到（壘上），到了才知道原來我擊了那麼遠！」姜巧文也展現企圖心，盜壘跑上三壘，讓對手休息室都爆出吼聲，國小弟弟也大喊：「姜巧文，水喔！」一旁的主播「卓卓」卓君澤讚：「小朋友識貨喔！」
該場擔任球評的投手教練林其緯，也對選手讚譽有加：「姜巧文、程文欣進步非常地大，她們一開始都一直坐板凳，是因為揮空率太高了，但現在甚至可以排上先發，甚至擊得到球！」而這次主審找來曾是巴塞隆納奧運銀牌的強捕白昆弘，他讚賞女子戰力堅強：「女孩子在2好球之後的打擊慾望比男生強，她們就是想要打到球、想要去破壞！」除了姜巧文、程文欣展現超強進步力，許淑淨的穩定一壘守備，與譚雅婷接棒上投手丘，在最新一場比賽都有亮眼表現。
「十項全能」的孟祥祖在這場比賽，執行「豹子腿」方昶詠教練給的指令，靠完美短打跑上壘包，方昶詠肯定其表現：「他暗號執行非常漂亮，那個短打是這場比賽最重要的關鍵！」