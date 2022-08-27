時力美女藥師吳佩芸　競選總部開幕

▲時代力量中市南屯區市議員參選人吳佩芸今下午率先競選總部開幕(圖／柳榮俊攝2022.8.27)

時代力量中市南屯區市議員參選人吳佩芸今 (27) 日下午率先競選總部開幕，現場湧入上百名支持者，時代力量黨主席暨立法委員陳椒華、秘書長白卿芬博士、市黨部主委洪錦鈺醫師、立法院黨團主任賴嘉倫、多位南屯區里長及台中市藥師公會等人到場祝賀、力挺。

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時代力量黨主席陳椒華表示，吳佩芸一步一腳印、努力不懈的態度，雖然 4 年前以 9 票差距落選，但四年來為公義而持續在地方深耕，監督市政、服務鄉里、揭發弊案盡心盡力且思路清晰，絕對是南屯區市民朋友的最佳代言人，也邀請大家在今年九合一大選，用選票將吳佩芸送進台中市議會。

市黨部主委洪錦鈺說，吳佩芸身為一位藥師、一名政治素人在從政這條路初衷不變，一路走來為勞工朋友爭取權益、為不公不義挑戰地方黑金派系，雖然辛苦及不捨，但也很高興能有這樣的年輕人願意投身公共事務場域。她也再次邀請南屯的鄉親一起來幫吳佩芸拉票，在年底選舉送入市議會為市民服務。

時代力量秘書長白卿芬博表示，常聽聞許多關心台灣政治的朋友以鯰魚形容時代力量及時代力量的參選人，在進入如一攤死水的地方議會後，不僅帶來不一樣的改變及新生機，更可以打破過去黑金權勢把持的現狀。

吳佩芸致詞時說，從藥師身分轉換到從政道路的不悔。「政治，應該是帶給人民希望與改變的」，也承諾會用雙腳、用汗水、用理念、用行動紮紮實實的帶來一場改變。

吳佩芸指出， 2018 年她以 9 票之差落選南屯區市議員，這 3 年來她沒有樁腳、沒有財團援助，僅靠著腳踏實地，走遍選區大街小巷，緊握一雙又一雙鄉親的手，傾聽民眾的聲音，這些都給她持續向前改革的動力。「理想或許會遲到，但會用盡全力，讓它成功抵達」。

吳佩芸強調，就算沒有千萬的選舉資金，但她會用一次又一次在路口宣講，揹著行動看板一家一戶說明理念，傍晚時分，也會追著垃圾車當跟屁蟲，一一向市民分享四年來沒有放棄的過程，讓市民朋友留下深刻印象。