排球運動向上提升！台電盃排球錦標賽屏東開打

111年第4屆台電盃排球錦標賽於27日，在屏東縣立內埔國中排球場舉行，有來自台南、高雄、屏東等3縣市，共32隊國小選手參加競技，並在屏東女中啦啦隊熱情四射的開場表演下，為活動更增添不少風采。
第4屆台電盃排球錦標賽開幕式，是由台灣電力公司副總經理徐造華主持，他表示，台電長期致力於國家體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根，更是不遺餘力，希望藉由此項賽事的舉辦，能提升國內排球運動的風氣與實力，讓社會大眾看見台電的用心，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀等良好態度，達到扎根基層體育，並在競賽過程中發現台灣排壇的未來之光。
屏東縣政府教育處處長江國樑指出，去年台電男排和屏東縣政府冠名合作，在企業17年甲級排球聯賽，完成了例行賽及總冠軍賽史無前例的8連霸，此次，台電在屏東縣舉辦排球錦標賽，與縣府共同攜手帶動排球運動的發展，期望透過經驗傳承和提攜後輩，讓排球運動與縣府三級五區人才培育政策相輔相成，以提升國內排球水準，讓南部地區的孩子在台灣發光發熱，甚而躍身國際排球舞台。
台電屏東區營業處也在現場，舉辦台灣電力APP及節能推廣等活動，在精彩刺激的比賽過程中，也與民眾和小朋友分享家庭節電的小撇步，同時鼓勵民眾下載「台灣電力APP」，在疫情期間可以減少到公共場所洽公，在家即能使用台電各項便利服務。