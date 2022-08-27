Gogoro車友換電找「 綠點 」 集50次抽25個月電池折抵
Gogoro 旗下電池交換平台 Gogoro Network宣布突破 50 萬電動機車用戶數，為慶祝抵達目標數，Gogoro 下半年推出一系列慶祝活動及全新計畫，首先登場的是 Gogoro Network即日起至 9/25，Gogoro 或 PBGN 車主完成指定任務，或是任一消費者新購任一款 Powered by Gogoro Network 智慧電動機車，都有機會獲得連續 25~50 個月的電池資費折抵，獎勵價值總額高達新台幣 100 萬元
今年台灣機車市場因疫情和原物料大漲等因素影響，今年 1~7 月整體機車市場與去年同期相比下滑 1.2 %，燃油機車銷售更下滑 2.9 %；反觀電動機車的銷售數量則逆勢成長高達 13.4 %，今年上半年，全台灣採用電池交換的電動機車，已佔全體電動機車銷售量的 96.1%，而在所有領牌的電池交換電動機車中，高達 95.9% 的用戶皆選擇 Powered by Gogoro Network (PBGN) 聯盟車款。
Gogoro Network 已在全台灣佈建超過 10,918 個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到 98,720 個，分布在 2,240 個站點；單一站點具備 120 個或以上電池交換槽的 Super GoStation 已建置多達 133 座。東台灣第一座 Super GoStation「台東好站」也已於八月初正式啟用，提供台東當地與環島車主更多服務量能。
Gogoro Network 特別舉辦「來電 50，集綠點抽資費折抵」活動，邀請用戶於9/25 23:59 前至全台「綠點」GoStation 交換電池，截圖該綠點站點可供交換滿格電池數字，上傳一張或加總數張截圖數字大於或等於「50」時，即可參加「每月資費現折 200 元 x 連續 25 個月」抽獎，活動總計將抽出 100 位幸運 PBGN 車主。活動期間凡購買任一款 PBGN 智慧電動機車且付清車款，完成購車後登錄活動表單，即可參與購車「每月資費現折 200 元 x 連續 50 個月」的抽獎活動。