蔡其昌總部開箱成打卡點　發言人眼睛要比他大

▲蔡其昌競選總部設置親子共讀區，讓家長、朋友可以把孩子也一起帶來，共同閱讀書本及繪本(圖／柳榮俊攝2022.8.27)

▲台中市長候選人蔡其昌競選總部進駐開箱成打卡點(圖／柳榮俊攝2022.8.27)

民進黨台中市長候選人蔡其昌今 (27) 日下午舉辦競選總部進駐開箱暨發言人見面茶會，邀請立委林楚茵主持，宣布「 Taichung Action 行動台中」競選總部正式進駐，同時公布 6 位發言人，由立法委員林靜儀、議員黃守達、江肇國、林德宇、周永鴻及市議員候選人廖芝晏擔任，發言人群涵蓋台中市山、海、屯、市各區，象徵台中大團結，蔡其昌說，該地點過去是廢棄的餐廳，現今打造成簡約大氣、內外穿透的明亮空間，將陰暗的角落改造成具綠意、實用與現代感的總部，可說是化腐朽為神奇。

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蔡其昌表示，擔任競選總部發言人，第一點特色就是眼睛都比他大，第二每個人都是俊男美女、第三每個人都有足夠的聰明才智，通過三項檢驗才能來擔任發言人這項重要的工作，發言人群代表這場選戰，未來對台中市的城市治理，要能夠很清楚知道我們的想法及願景，也要協助媒體朋友的需求、對於對方不實的抹黑、惡意的攻擊發言人要做適度的回應，所以從各種面向來看，擔任發言人角色十分不容易。

蔡其昌提到，今開箱競選總部，這是過去荒廢已久的舊餐廳，已經成為城市中陰暗破損的空間，經過我與團隊們的共同努力，把老舊的場館翻新化腐朽為神奇，改造一個明亮的環境，未來擔任台中市長也會以相同概念，把舊城區翻新、讓這座城市添新裝、穿新衫，這次先以競選總部來示範，未來會對台中市所有的閒置空間也會加入創新改造、讓這座城市變更漂亮。

競選總幹事張廖萬堅表示，這段時間以來，行動市長蔡其昌把廢棄餐廳改造成簡約大氣、內外穿透的明亮空間，包含親子友善、婦女友善及永續象徵，相信這些都是未來蔡其昌當選市長的施政理念，呼籲市民給有企圖心蔡其昌來改造，一定能融合台中縣市把台中打造成更美好的城市。

總幹事何欣純提及，自己身為媽媽，來競選總部最開心的是兒童繪本牆，希望蔡其昌未來能夠替台中市說故事，包含要幫孩子做的營養午餐、幫青年做的社會住宅、幫長者做更多的社會福利以及許多大台中建設的故事，同時也提到競總女廁間數非常多，這代表對性別平權跟性別友善的理念實踐在競總空間內。

發言人林靜儀指出，要將不合理的浪濤消解，協助候選人站在第一線將虛假訊息、不正確言論攻擊解釋清楚，把正確的訊息傳達出去，也把政策跟願景說清楚。最後她在網美總部就要擺出網美姿勢，坐在地上象徵隨時準備好跟選民坐下來慢慢說。

黃守達提到，在盧市長的主政下，四年沒有把心力投注到社會住宅，甚至大賣特賣台中的社宅預定地，很多年輕人因此看不到未來的希望。所以，行動派市長蔡其昌喊出了別人不敢喊的口號，也就是四年八千戶的社會住宅，給年輕人一個保障。

林德宇說，過去在議會檢驗盧秀燕，發現施政行動力低落，尤其在六都平均薪資水準的評比墊底，台中市成為六都最低薪的城市，尤其，盧秀燕跟中央採取對抗態度導致過去四年許多的發展機會流失。