原鄉好吃好玩 金峰鄉紅金寶系列活動 月光音樂季先登場
高雄巨蛋即日起至8月29日舉辦國際旅展，除了旅宿業者等參與，台東縣「金峰鄉」也到場推廣特色農特產以及將於10月底登場的「紅金寶」系列活動，包含溫泉市集月光音樂季、99情人愛戀洛神以及各式遊程等。
台東縣金峰鄉「紅金寶」系列活動自10月29日起至11月5日舉辦，10月29日由「2022 溫泉市集月光音樂季」率先登場，將於金峰鄉嘉蘭村溫泉公園舉辦。現場集結金峰鄉農特產品、手工藝品以及周邊溫泉產業，民眾可一邊泡腳、一邊聽歌、享受自然美景，還能購買在地農特產。特別的是，配合溫泉市集音樂季，金峰鄉也推出電輔自行車低碳遊程，民眾可騎電輔自行車暢遊金峰鄉正興村、新興村與嘉蘭村，徜徉在金峰鄉幽靜自然與生態的環境中。
「2022 99情人愛戀洛神」11月5日將於金峰鄉正興村霎時客棧旁舉辦，規劃「洛神捅花競賽」以及「99情人愛戀洛神趣味活動」。其中，「捅洛神」活動已舉行超過20年，是金峰鄉一年一度的年度大事，各部落的婦女全村動員，藉由捅洛神的活動，寓教於樂推廣在地農產業及文化特色。
「洛神花」為金峰鄉最具代表性的農產品，除了具有極高的營養價值外，也代表金峰鄉「紅金寶」的寶，為金峰鄉排灣族的「紅寶石」。「99情人愛戀洛神趣味活動」將號召99對情侶一起體驗。希望藉由洛神花的帶有希望含義，祝福前來體驗的99對情侶，並留下深刻的情感回憶。
金峰鄉農特產品除了「洛神花」之外，紅藜、小米、樹豆、咖啡等都極具代表性，並且擁有豐富的溫泉資源，遊客可到嘉蘭溫泉公園泡足浴，遠眺青巒山峰、聆聽部落歌謠。金峰鄉鄉長蔣爭光歡迎大家到最溫暖的金峰鄉，感受自然景觀、原民美食，還有最熱情的心。