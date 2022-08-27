球棒隊再起！毒男「肇逃」慘遭攔車砸窗 勇嬤勸架引熱議
高雄再現「棒球隊」砸車，昨天（26日）下午5時許，茄萣區一輛黑色轎車，突然朝另輛白色轎車瘋狂衝撞，隨後就出現2名男子拿著球棒，往白色轎車猛砸，過程持續2分鐘之久，不過引人注目的是，當時有一名身穿粉色上衣的大媽，不顧一切上前勸架，讓網友看完紛紛留下「阿嬤有夠勇猛」、「阿嬤應該出來選市長改善治安」等語。
據了解，駕駛白色轎車的薛姓男子，因長期吸毒，常會出現幻聽的症狀，昨天下午薛男聽見喇叭翁鳴聲，自認是友人故意製造聲響，遂駕車前往茄萣區港東街找他理論，不料友人恰好不在家，薛男只得開車離去。
路途中，薛男不慎擦撞施姓男子所駕駛的黑色BMW，但薛男非但沒有停下處理，反而加速離去，引起施男不滿，雙方因此在路上展開追逐，直到茄萣路一段85號前，施男趁機從後方推撞薛男，將他頂在牆邊，施男的3名友人便立刻下車，開始猛砸薛男轎車。
沒想到，在衝突愈演愈烈之際，畫面中突然跑出一位阿嬤，不顧自身安全開始勸架，但施男仍不領情，下車後大吼「阿婆！閃！拎北車不要了！」；警方獲報後，立刻出動快打部隊到場，將5名現行犯全數帶回偵辦，訊後依妨害秩序、傷害、毀損罪移送偵辦。（編輯：陳苾暐）
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