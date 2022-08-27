傳美贈台莫德納疫苗由台積電爭取 外交部：100%惡假消息
網路消息稱美國援贈台灣疫苗是台積電爭取而來，外交部今（27）日予以否認，並對這種惡意扭曲事實、否定政府努力，並藉以打擊外交人員士氣的網路流言予以嚴正譴責。
外交部發布新聞稿指出，有關網路消息引用去年6月29日《路透社》（Reuters）報導指稱，美國商務部長Gina Raimondo向媒體證實台積電曾向美方尋求疫苗，並藉此扭曲解讀美國捐贈給我國的250萬劑莫德納疫苗，是台積電要求美國給的，而非我國政府努力爭取而來等謬論。
外交部駁斥該篇網路消息刻意扭曲《路透社》報導原意，是百分之百惡意且惡質的假消息。事實上，美國商務部長Gina Raimondo從來沒有發言表示，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗與台積電有任何關係；而台積電所購買的疫苗則是一直鎖定BNT，因此兩者也風馬牛不相及。更何況白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在去年6月29日的記者會中，公開否認有關「以晶片換疫苗」的說法。
外交部指出，台美自2020年新冠肺炎疫情爆發以來即密切攜手抗疫，同年3月即共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」。我國政府則自疫情初始即陸續捐贈美國各界數百萬片口罩及多項醫療物資，獲得包括美國白宮國安會在內的各方公開感謝。去年因中國惡意干預我國疫苗採購程序，政府積極透過各種管道爭取採購或援贈疫苗。
外交部表示，在爭取美國協助方面，雙方經多次在台北及華府的密集協商，白宮於6月3日宣布將提供7百萬劑疫苗給包含台灣在內的亞太地區國家，於6月6日由美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）專程來台灣宣布捐贈我國75萬劑莫德納疫苗；美國捐贈的莫德納疫苗接續在6月20日運抵台灣，劑量更大幅提昇為250萬劑，充分顯示美國對台灣的支持，與在逆境中更顯堅定的友誼。
外交部指出，有心人士惡意扭曲一篇去年的報導，用以再度抹黑疫苗捐贈，故意斷章取義、誤導視聽、攻擊政府公信力及國際友人的支持情誼，其用心至屬惡毒。外交部予以嚴正譴責，並再次提醒民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、對民主台灣發動認知作戰之際，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。