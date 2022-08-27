疫情中止連續11週下降趨勢　BA.5正由北部擴散至中南部

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高雄市6個月至4歲嬰幼兒第一劑接種率22.6%(全國平均19.7%)、5-11歲兒童第二劑接種率52.8%(全國平均49.5%)、12-17歲第三劑接種率60.0%(全國平均58.5%)， 衛生局強調，5-11歲兒童至少應完成2劑疫苗接種，12-17歲青少年應完成3劑疫苗接種，而6個月以上5歲以下的嬰幼兒於7/22開打迄今已逾4週，部分嬰幼兒已可接種第2劑疫苗。提醒家長應完成第2劑疫苗接種，才能獲得足夠的抗體保護力。
今天嬰幼兒BNT開打，市府於慈濟岡山園區、中油宏南訓練教室、鳳山行政中心大禮堂共開設3站疫苗接種站，提供2-5歲嬰幼兒疫苗接種服務。此外，針對6個月以上17歲以下未完成疫苗接種的兒童及青少年，市府於8/26-9/3也加開衛生所專診及社區疫苗接種站共30站次，家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽本市300餘家兒童疫苗合約院所名單 也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。
衛生局提醒，假日期間與三五好友或全家出遊，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，返家接觸長輩或幼兒前，應先徹底洗手、洗臉、換衣服，以避免將室外病毒帶回家中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。